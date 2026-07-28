Para sorpresa de nadie

En octubre de 2023 publiqué,a raíz del rotundo “Se acabó” de la alcaldesa que puso fin al tripartito, un artículo en el que decía que no parecía buena idea dejar al frente de Divertia a alguien cuyo historial empresarial no era para aplaudir y que como político empezaba cambiando de partido por un puestín.

Ahora, el cese fulminante del tránsfuga por haber firmado dos conciertos sin haberlos pasado por el Consejo, plantea muchas dudas. Que las firmas se hayan hecho por error es poco creíble, y que el tránsfuga haya admitido su error y asuma el cese, conservando su acta de concejal las acrecienta. Dudas que comparten los socios de Foro en el gobierno, según declaraciones de la portavoz del PP que ve muy preocupantes las irregularidades cometidas y matiza que el cese se les comunicó una vez consumado.

No fue aquella la única vez que me referí a este personaje, que durante el tiempo que permaneció en el cargo se puso en manos de Otea con continuas concesiones a la patronal hostelera.

El PSOE por su parte cree que siempre ha habido dudas sobre su gestión y vincula el cese fulminante a una solicitud de acceso a varios expedientes de contratación que presentaron recientemente. IU critica la toma de la decisión «sin dar una sola explicación, ni asumir ninguna responsabilidad» y califica a Divertia de agujero negro; Podemos plantea un posible «interés político» en la medida y pide aclarar «si los contratos, de verdad son la única razón para destituirlo»

La noticia difundida ayer de que la empresa particular del tránsfuga se declara insolvente solicitando el pago de los salarios pendientes a Fogasa, parece confirmar que hay algo más que dos errores puntuales.

La sensación que queda es que con las próximas elecciones a menos de un año vista, hemos entrado en la era del sálvese quien pueda y de arrimar el ascua a la sardina propia.

La alcaldesa circunscribe el cese a los errores que se detectaron al pedir información para elaborar los presupuestos del próximo año y se vanagloria de haber actuado con rapidezy sin pensar en las consecuencias políticas de la pérdida de un voto que puede cambiar la mayoría en el Pleno.

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Si dos contratos irregulares son la única causa del cese, no tiene que haber problemas para facilitar a socios de gobierno y oposición, es decir, a los ciudadanos, todas las explicaciones para disipar las dudas por completo. Enrocarse en que es un tema bien resuelto, presumiendo de asumir las consecuencias políticas no puede cerrar el caso.