Una oportunidad para quien busca casa en Gijón: en marcha una oferta de 18 viviendas de renta asequible
La media de la renta es de 7,73 euros por metro cuadrado
R.V.
La entidad estatal de vivienda Casa 47 acaba de abrir una convocatoria que permitirá acceder a 18 viviendas de alquiler asequible en la ciudad. Las viviendas que se ofertan van de lo los 44 a los 93 metros cuadrados y sus precios oscilan entre los 350 y los 716 euros. La media de la renta es de 7,73 euros por metro cuadrado.
Los interesados tienen hasta el 15 de septiembre para inscribirse y la posibilidad de consultar los detalles de cada piso en la web de Casa 47 (www.casa47.es). Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM.
Las viviendas serán asignadas por sorteo entre quienes cumplan todos los requisitos. El alquiler inicial es de 14 años con la posibilidad de extenderse a 75 en sucesivas prórrogas.
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- Un detenido en Gijón por agredir sexualmente a una mujer bajo el viaducto de Carlos Marx
- Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
- Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo
- Susto en Gijón: rescatan a una persona mayor que se desorientó y se subió al tejado de un noveno