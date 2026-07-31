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Una oportunidad para quien busca casa en Gijón: en marcha una oferta de 18 viviendas de renta asequible

La media de la renta es de 7,73 euros por metro cuadrado

Imagen de archivo de varias viviendas en el paseo del Muro.

Imagen de archivo de varias viviendas en el paseo del Muro. / Ángel González

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R.V.

Gijón

La entidad estatal de vivienda Casa 47 acaba de abrir una convocatoria que permitirá acceder a 18 viviendas de alquiler asequible en la ciudad. Las viviendas que se ofertan van de lo los 44 a los 93 metros cuadrados y sus precios oscilan entre los 350 y los 716 euros. La media de la renta es de 7,73 euros por metro cuadrado.

Los interesados tienen hasta el 15 de septiembre para inscribirse y la posibilidad de consultar los detalles de cada piso en la web de Casa 47 (www.casa47.es). Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM.

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Las viviendas serán asignadas por sorteo entre quienes cumplan todos los requisitos. El alquiler inicial es de 14 años con la posibilidad de extenderse a 75 en sucesivas prórrogas.

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