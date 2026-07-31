Una oportunidad para quien busca casa en Gijón: en marcha una oferta de 18 viviendas de renta asequible

La entidad estatal de vivienda Casa 47 acaba de abrir una convocatoria que permitirá acceder a 18 viviendas de alquiler asequible en la ciudad. Las viviendas que se ofertan van de lo los 44 a los 93 metros cuadrados y sus precios oscilan entre los 350 y los 716 euros. La media de la renta es de 7,73 euros por metro cuadrado.

Los interesados tienen hasta el 15 de septiembre para inscribirse y la posibilidad de consultar los detalles de cada piso en la web de Casa 47 (www.casa47.es). Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM.

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Las viviendas serán asignadas por sorteo entre quienes cumplan todos los requisitos. El alquiler inicial es de 14 años con la posibilidad de extenderse a 75 en sucesivas prórrogas.