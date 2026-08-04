Comerciantes y vecinos avalan el plan para renovar las grandes arterias de Gijón: "Cualquier cambio a mejor, bienvenido sea"

La necesidad de renovar el pavimento de algunas de las principales vías de Gijón apenas encuentra discusión entre quienes conviven a diario con ellas. Comerciantes y vecinos de la avenida de la Constitución, la avenida de Galicia, la avenida de la Argentina, Mariano Pola y la avenida de El Llano coinciden en que el estado del firme evidencia el deterioro y el intenso tráfico que soportan estas arterias, por lo que reciben con buenos ojos el proyecto municipal para renovar el asfalto, aun siendo conscientes de que los trabajos supondrán cortes y trastornos cuando finalmente se adjudiquen las obras.

El Ayuntamiento proyecta actuar sobre estas vías dentro de un plan de renovación del pavimento que también incluye otras calles de la ciudad. En el caso de la zona oeste, las obras abarcan casi 19.500 metros cuadrados de calzada –con un coste de más de 500.000 euros– y contemplan el fresado del firme existente, la extensión de una nueva capa de rodadura, el refuerzo de las paradas de autobús, la renovación de la señalización horizontal y actuaciones puntuales en registros y sumideros.

En la zona este, la actuación alcanza casi 11.400 metros –con un presupuesto de unos 327.000 euros– y además del nuevo asfaltado, el proyecto prevé reordenar el cruce de la avenida de El Llano con la calle San José para mejorar la seguridad peatonal y evitar maniobras indebidas. La actuación, sin embargo, aún no tiene fecha de inicio al estar pendiente la adjudicación del contrato.

En la avenida de la Argentina, donde el paso constante de vehículos pesados ha ido dejando huella en el firme, el comerciante Eladio García considera que la actuación "es positiva". "Todo lo que sea mejorar me parece bien. Si ayuda a la ciudadanía y aporta más seguridad en el tránsito y en los cruces, fabuloso", señala. Reconoce que el tráfico pesado acelera el deterioro del asfalto y asume que la ejecución de las obras traerá inconvenientes: "Si las molestias repercuten en algo positivo, tendremos que aguantarnos".

La misma idea comparten Yaiza Álvarez y Estefanía Barca, que transitan con frecuencia por la avenida. Ambas creen que el reasfaltado "está bien si sirve para eliminar baches y mejorar unas calles que no se arreglan tanto".

Bueno para coches y peatones

En la avenida de Galicia, la comerciante Marisol Fernández observa a diario el deterioro del pavimento y el desgaste que provoca el intenso tráfico, especialmente el de los autobuses. "Cualquier cambio a mejor, bienvenido sea. Es bueno para el ciudadano, para los coches y para los peatones", afirma. También admite que las obras afectarán al día a día de los negocios, aunque relativiza esas molestias: "Se aguanta un tiempo y luego la mejora queda para todos". Ese diagnóstico lo comparte el vecino Julio Álvarez, para quien basta con recorrer la calle para comprobar que la intervención resulta necesaria. "Solo hace falta echar un vistazo para verlo", comenta mientras señala el estado del firme. Aunque reconoce que las restricciones al tráfico pueden resultar incómodas, cree que "si hay que hacerlo, se hace".

La mejora de la seguridad vial aparece de forma recurrente en las conversaciones mantenidas con vecinos y comerciantes. En Mariano Pola, donde el proyecto prevé renovar la calzada, la comerciante y vecina Adela Vinceye considera que la actuación "hacía falta". "Todo lo que sea por el bien del barrio me parece perfecto", sostiene, convencida de que unas calles en mejores condiciones benefician tanto a quienes viven en la zona como a quienes la visitan.

Cambios en la avenida de El Llano

En la avenida de la Constitución, el vecino Pedro Cancio también respalda la iniciativa municipal. "Es necesario. Se nota el desgaste, las alcantarillas y los baches", explica. Aunque recuerda que "las obras siempre causan molestias", cree que es un peaje asumible para conseguir un resultado duradero. "Lo importante es que luego quede bien", resume. Donde el proyecto incorpora cambios más allá del asfaltado es en la avenida de El Llano. Allí se reordenará la confluencia con la calle San José para ampliar el espacio peatonal y eliminar una maniobra de circulación que favorece situaciones de riesgo. El vecino Xuan Carlos Crespos considera acertada esa actuación. "Todo lo que sea por la seguridad del tráfico y de los peatones, genial", afirma. A su juicio, además de mantener en buen estado la red viaria, la intervención contribuirá a hacer de Gijón "una ciudad más habitable y con más espacio para las personas". Eso sí, pide que, cuando comiencen los trabajos, se respeten los plazos previstos para minimizar las afecciones.

El plan municipal responde al deterioro que presentan algunas de las principales vías de la ciudad como consecuencia del uso continuado y del intenso tráfico que soportan. La actuación contempla la renovación del firme, la reposición de la señalización horizontal y diversas mejoras puntuales para reforzar la seguridad vial y la accesibilidad.

Aunque el proyecto ya está definido técnicamente, el calendario de ejecución todavía no está fijado, ya que las obras siguen pendientes de adjudicación. Una vez comiencen, el Ayuntamiento estima un plazo de tres meses para los trabajos de la zona oeste y de cuatro meses para los de la zona este.