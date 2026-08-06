Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón

Un hombre de 68 años, cuyas iniciales son A. H. V., falleció este jueves tras sufrir una caída por las escaleras del portal del edificio en el que residía, en la avenida Schulz, a la altura del número 103, en Gijón. La investigación apunta a que el accidente se produjo cuando regresaba a su domicilio de madrugada y, según las diligencias practicadas por la Policía Nacional, han quedado descartados indicios de criminalidad.

Las primeras pesquisas sitúan el suceso entre las 12.30 y la 1 de la madrugada. El hombre llegó al edificio tras haber estado en un establecimiento hostelero del entorno y, una vez en el interior del portal, cayó por las escaleras, golpeándose la cabeza contra una pared. Permaneció allí hasta que fue localizado a primera hora de la mañana por un vecino, que alertó a los servicios de emergencia.

Pese a la rápida intervención del operativo desplazado hasta el lugar, no fue posible hacer nada por salvar su vida. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Asturias, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Conmoción entre los vecinos

El fallecimiento generó una gran expectación en los alrededores del edificio. Aunque la mayoría de los vecinos consultados por LA NUEVA ESPAÑA afirmaron no haber presenciado lo ocurrido, sí coincidieron en señalar el revuelo que se vivió durante la mañana.

Las camareras de un establecimiento hostelero situado junto al inmueble explicaron que, cuando llegaron a su puesto de trabajo, poco después de las nueve de la mañana, el dispositivo de emergencia ya estaba desplegado.

Otra trabajadora de un negocio cercano relató que vio la conmoción de los allegados del fallecido. “Había mucha gente por aquí. Se creó mucho barullo. Los familiares estaban llorando y gritando”, aseveró. Según explicó, policías y sanitarios permanecieron en la zona durante cerca de dos horas hasta que el cuerpo fue retirado.

Un vecino muy conocido

Varios residentes del inmueble señalaron que A. H. V. vivía en el edificio junto a su mujer, su hija y su nieto. Ninguno presenció el accidente, pero todos destacaron el impacto que causó la noticia entre la familia y el vecindario.

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La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para completar la investigación, si bien las pesquisas realizadas hasta el momento apuntan a una caída accidental y descartan cualquier participación de terceros.