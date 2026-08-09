Las obras de la Escuelona se demorarán dos meses, hasta noviembre

La Junta de Gobierno aprobará este martes ampliar en ocho semanas el plazo de ejecución de las obras para pacificar el entorno de la Escuelona, que ahora se marcan como nueva fecha de fin de reforma el próximo día 4 de noviembre. Accede así el gobierno local a la petición de la empresa adjudicataria, que había pedido una ampliación de plazo a finales del mes pasado porque, señalaba, los operarios se habían encontrado con los trabajos ya en marcha canalizaciones soterradas no contempladas en el proyecto que retrasaron sus avances. Un informe municipal avaló después los argumentos de la empresa y, en base a él, se acuerda esta modificación.

La empresa señalaba en su escrito que "durante la ejecución de la canalización principal de la nueva red de saneamiento" los trabajadores se encontraron con "una serie de servicios afectados", en concreto dos canalizaciones de gas y una de alta tensión, que tuvieron que desviar porque "interferían tanto en planta como en profundidad" con la canalización nueva. Ese cambio, esgrimía la adjudicataria, generó un retraso respecto al ritmo de trabajos previsto.

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El contrato de esta reforma se había formalizado el 30 de julio del año pasado y las obras como tal comenzaron el día 10 de septiembre. Con un año de plazo, la reforma del entorno de la Escuelona había fijado su finalización para el próximo día 9 de septiembre. La actuación requiere de una inversión de 2,5 millones de euros y dejará pacificado un entorno en el que se priorizarán los espacios peatonales gracias a una redistribución de las plazas de aparcamiento previamente existentes, que se agruparán ocupando una menor superficie. A cambio, el entorno se convertirá en una "isla verde" con plataforma única.