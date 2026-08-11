Detenido en Gijón por atacar con un cuchillo a dos hombres que fueron a su casa para cobrar una deuda
El arrestado, brasileño de unos 20 años, fue reducido por varios policías a la puerta de su vivienda, en la avenida de Gaspar García Laviana
C. Tamargo
Un joven de unos veinte años y de origen brasileño fue detenido la pasada madrugada por protagonizar un violento episodio en la gijonesa avenida de Gaspar García Lavida. Según las fuentes consultadas, amenazó a dos hombres que acudieron a su casa –las primeras hipótesis apuntan a que iban a cobrar una deuda– con un cuchillo y tuvo que ser reducido por varios agentes de la Policía Nacional que se desplazaron a la zona.
El incidente ocurrió sobre las 5 de la mañana. Dos individuos acudieron a la vivienda y comenzaron a aporrear la puerta. Sospechan los agentes que entre ambos existía algún conflicto previo, presumiblemente una deuda por drogas. El hombre cogió un cuchillo y les amenazó, luego llegó a bajar con el arma hasta la calle. Pero cuando iba a acometer contra ellos, llegaron varias patrullas de la Policía Nacional. La actuación de los agentes permitió reducir a este hombre, esposarle y llevarle a los calabozos de la comisaría de El Natahoyo.
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