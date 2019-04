Casado: "Quiero reenamorar al exvotante del PP"

El presidente del Partido Popular y candidato a gobernar España, Pablo Casado, ha hecho este mediodía en Oviedo una llamada a los votantes de centro-derecha para que elijan el PP como opción política el próximo 28-A. "Yo jamás insultaría a un votante del PP, lo que quiero es reenamorarle", ha asegurado.

"Somos el partido que realmente lidera el centro-derecha", ha insistido, y recordó que tomó las riendas del partido con un "sorpasso" de Ciudadanos en las encuestas. Y ante la división añadida al voto de la derecha que supone Vox, Casado afirmó que su rival es Pedro Sánchez. "Bienvenidos a conocer Covadonga", les dijo. "No hay excusa" para el votante de centro derecha para no elegir al PP: "Si algo hemos hecho mal, hemos tomado nota", ha dicho Casado, quien recalcó que a quienes dieron pie a la imagen de corrupción él "no estaba ni conozco a esta gente", ha asegurado.

Pablo Casado ha centrado su intervención en Oviedo, organizada por "Asturias punto de encuentro" y ante una nutrida representación del mundo empresarial asturiano, en desgranar sus iniciativas en materia económica. Se trata de un plan que ha calificado de "casi una revolución" en lo fiscal, urgente y necesaria para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa ante la amenaza que muestran los indicadores. En concreto, ha planteado "la mayor reforma tributaria desde 1998", cuando el PP "no sólo devolvió más un 5% a cada contribuyente y además aumentó la recaudación".

El programa electoral del PP pasa por la supresión del impuesto de sucesiones, de donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados. También bajará el impuesto de la renta y el de sociedades y extenderá la tarifa plana de autónomos otros 12 meses, y 12 más a colectivos sensibles.

Además, Casado ha propuesto un blindaje fiscal del ahorro, bonificando hasta en 8,000 euros los productos de ahorro, sin que un cambio de modalidad de ahorro (ya sean planes de pensiones o compra de vivienda habitual) implique coste, ni tampoco el rescate de ese ahorro cuando se alcance la jubilación. Casado ha evaluado en 16.100 euros el coste de esa medida para las arcas del Estado, pero ha asegurado que se recuperarán con medidas que incrementen el PIB y el empleo, en concreto con una ley de armonización de la unidad del mercado.

El segundo eje de ese plan económico consiste en medidas de ayuda a los emprendedores, "no solo con las rebajas fiscales sino con la simplificación burocrática" con una "autopista administrativa". "En España se creará una empresa en un máximo de cinco días hábiles", ha dicho, con trámites fáciles que coordinen a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Registro Mercantil en oficinas de atención bilingüe. "El emprendedor tendrá una alfombra roja y no palos en la rueda", ha dicho, además que establecerá el "silencio positivo" dando por buenos los trámites si no hay reparos en plazo de la administración.

Informe de fiscalidad

El anuncio del día fue la elaboración de "informes de calidad fiscal" a cada contribuyente cada año. "Será una carta que dice cuántos impuestos ha pagado, y se publicarán en las nóminas las cotizaciones sociales: no solo las del empleado sino también las del empresario". El objetivo, ha dicho Casado, es que "empecemos a preguntar más que és elo que está haciendo la administración con nuestro dinero.

Relaciones laborales

Casado ha garantizado ante los empresarios asturianos que no derogará la reforma laboral, que se garantizarán los convenios de empresa y que permitirá el crecimiento empresarial "eliminando barreras que disuaden de contratar a más personas". Para la llamada "cuarta revolución industrial", la de las nuevas tecnologías, ha asegurado que "todos los organismos ministeriales de España estarán alineados para que el país sea la California de Europa".

Casado ha dibujado un escenario económico sombrío si de las urnas vuelve a salir un gobierno del PSOE. "Vemos que España está desacelerándose más que las economías de su entorno, es nos hace perder más empleo que esos". Y comparó las medidas en el último momento vía decreto de Pedro Sánchez con "los carteles de Zapatero (de obras) que tapaban la recesión de toda España. "Necesitamos antes de que eso vuelva a ocurrir regresar a los mandos de la presidencia del Gobierno. Un presidente con miedo a debatir se topa con el miedo de los españoles a que siga gobernando", ha asegurado.