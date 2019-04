Sánchez replica al "raca raca" de los independentistas: "Cuando digo no es no"

Pedro Sánchez ha criticado que los independentistas sigan con el "raca raca" del referéndum y les ha replicado que el PSOE es la "garantía de que no va a haber referéndum, ni independencia, ni se va a quebrar el Estatuto de Autonomía ni la Constitución". "Cuando digo no es no", ha recalcado.

"Les digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca", ha insistido en un acto en Badalona (Barcelona), en el que ha contestado así al cabeza de lista de JxCat por Barcelona, Jordi Sànchez, después de que éste abriera la puerta a que su formación se convierta en "socio estable" del PSOE tras el 28A y a flexibilizar las líneas rojas para facilitar la investidura, sin renunciar al referéndum como "solución".

"Hoy he vuelto a escuchar que han dicho que quieren el referéndum de autodeterminación y ya habéis visto que cuando digo no es no", ha dicho el candidato socialista en un acto en el centro cultural Blas Infante de Badalona, ante unas 800 personas -500 dentro del recinto y 300 en la calle-, junto a la ministra de Administraciones Públicas y cabeza de lista por Barcelona, Meritxell Batet; y el líder del PSC, Miquel Iceta.

Sánchez, que ha realizado dos intervenciones, una en la calle y otra dentro del centro cultural, ha defendido que Cataluña "tiene que dar un paso al frente", aprovechar la "oportunidad para pasar pantalla" que tienen el 28 de abril y "decirles que por ahí, no" tanto a los independentistas como a la derecha.

También ha pedido a los primeros que "digan lo que dicen en privado: que la independencia no se va a producir" y que han "engañado" a la gente. "¡Que sean valientes y lo digan", les ha retado.

Tras acusarles de "fracturar la convivencia" en Cataluña, ha puesto como ejemplo de lo que puede pasar el "callejón sin salida" en que se encuentra el pueblo británico.

Frente a eso, Sánchez se ha reivindicado como el garante de la convivencia, la limpieza política y la justicia social, y ha apuntado que lo que necesitan los catalanes son "soluciones" y no el discurso 'ad aeternum' de los partidarios del procés.

En pleno Jueves Santo, el candidato del PSOE ha hecho su primera visita a Cataluña, a la que volverá la semana que viene, dadas sus buenas expectativas electorales.

Los socialistas calculan que podrían doblar los siete diputados que obtuvieron en el Congreso en 2016 y se disputan con ERC ser los más votados el 28A.

"Hay que estar animados y optimistas. Estamos muy cerca de poder gobernar este país con una mayoría amplia con la que no tengamos que depender más que de nuestras fuerzas", les ha dicho a los socialistas catalanes.

Ha reivindicado también que el PSOE "siempre ha defendido la integridad territorial, la soberanía nacional y la Constitución Española" y que el autogobierno es el compromiso histórico de los socialistas con Cataluña.

Una Cataluña que "es de todos", aunque la derecha y los independentistas la quieran "para ellos solos", ha acusado, y ha argumentado que "ser moderado es una forma de vivir, no una ideología".

En la que ha sido una de sus intervenciones más largas en lo que va de campaña, Sánchez ha renovado además su compromiso de exhumar los restos de Franco el 10 de junio, lo que ha sido acogido con fuertes aplausos por los presentes