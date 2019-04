Casado reivindica la gestión económica del PP

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha presentado este sábado al PP como el partido del empleo y el que tiene "mejor balance de gestión", en el que pueden confiar incluso los electores que "nunca" le han votado. Tras asegurar que son el partido de las "clases medias" y la "gente que madruga", ha alertado de que ya hay "luces rojas" que se ciernen sobre la economía española y "una vez más" van a tener que hacerse cargo del país con "unas incertidumbres y unas amenazas terribles".

"Cada vez que entra la izquierda en el Gobierno de España el empleo sale por la ventana y eso no se puede tolerar, necesitamos que la gente tenga un trabajo", ha afirmado Casado ante más de mil personas -según fuentes de la organización- que han acudido al Teatro Regio de Almansa. En el acto han participado también el presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia de la región, Paco Núñez, la cabeza de cartel al Congreso, Carmen Navarro, y el alcalde de Almansa, Javier Sánchez Roselló.

Castilla-La Mancha es una plaza clave para los 'populares' y, de hecho, Casado visitó esta misma semana Ciudad Real, este sábado ha pasado por Albacete y este domingo estará en Toledo para presentar su programa en materia de sanidad. En PP cuenta ahora con 12 diputados castellanomanchegos en el Congreso y la última macroencuesta del CIS pronostica que podrían perder más de la mitad.

Casado ha señalado que los indicadores económicos indican que hay "luces rojas" como las que surgieron en España en 2008 y que llevaron a una crisis que, según ha dicho, acabó con más de 3 millones de parados. "La precariedad es lo que empieza a haber en España por culpa del Gobierno del PSOE", ha afirmado, para añadir que el PP habla de "cifras y números" porque la economía es lo que interesa a la gente.

En este punto, ha indicado que el Gobierno del PP llevaba cinco años subiendo la contratación indefinida y ahora "ya está cayendo". Por eso, ha defendido hacer reformas y dar "autonomía" a la gente para que emprenda y pueda "desarrollar su vida", de forma que no haya una "economía subsidiada y dependiente" de un Gobierno regional como, según ha dicho, ha sucedido con los socialistas en Andalucía.

Por todo ello, ha pedido a los españoles que dejen el futuro de España en "las buenas manos" del PP, porque la campaña del 28A se resume en una gran pregunta: "¿A quién quieres entregar el futuro de tus hijos?". "Si tú matas el trabajo y condenas a toda una generación a la precariedad, al desempleo y a la pérdida de soberanía estás condenando a tu nación y a tus hijos, y yo no quiero volver a ver un país al borde de ser rescatado", ha subrayado.

En su intervención, ha repasado sus principales propuestas económicas para las elecciones generales del 28 de abril, como una "revolución fiscal" con bajada del IRPF por debajo del 40% y el Impuesto de Sociedades por debajo del 20%; extensión de la tarifa plana de 50 euros para autónomos; o una ley de unidad de mercado.



Sánchez, "en modo avión"



Por la mañana Casado ha intervenido en otro acto en Alicante, donde ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,de llevar toda la legislatura "en modo avión", en referencia al Falcon oficial, y que "le importa un bledo España" y las necesidades de la gente.

En un mitin en el auditorio de la Diputación de Alicante, Casado ha asegurado que a Sánchez solo le interesan "los oropeles" del poder y no las infraestructuras y la economía, aunque por lo menos ahora ha cambiado el Falcon oficial "pagado por todos lo españoles" por uno privado que pagan "las cuotas de los socialistas".

Ante más de 2.000 personas, según la organización, y con un fuerte temporal de lluvia y viento en la ciudad, en la que también celebra un mitin esta mañana el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, Casado se ha referido a esta "conjunción de astros" y "nosotros con estos pelos", ha ironizado.

Y ha valorado, con este mismo tono, que por lo menos Sánchez no ha cancelado sus mítines, como Podemos y Ciudadanos, para preparar los debates electorales de la próxima semana.

En este primer mitin en Valencia de la campaña para las generales que coinciden con las autonómicas, acompañado de la candidata a la Generalitat valenciana, Isabel Bonig, Casado ha destacado una de las medidas de su programa, la creación de fondo individual, la conocida como "mochila austríaca".

Un fondo en el que aporten empresas y trabajadores, para ser "rescatado" ante un despido improcedente, para formación o en el momento de la jubilación.

"Cada trabajador merece lo que se gana y no la limosna que el Gobierno del PSOE, que siempre que gobierna acaba en prestación porque ha destruido tanto empleo que depende del endeudamiento o del rescate de la UE", ha afirmado Casado.

Para el líder del PP, Sánchez ha podido venir a Alicante a "comprometerse con todo" de palabra, pero la realidad es que está muy ocupado esta semana con una "agenda muy intensa" porque "tiene que responder a los que están en la cárcel", en referencia a las ruedas de prensa de Jordi Sánchez y Oriol Junqueras desde prisión.

En este sentido, ha advertido de que el PP "no aceptará la ilegalidad" y ha replicado a las declaraciones de ayer de la candidata del PSC Meritxell Batet, sobre no imponer la Constitución que "la ley no se impone, se cumple" porque si no sería "la jungla" y si él es presidente hará que se cumpla.

Por el contrario, "si Sánchez se queda la crisis vuelve y van a mandar Torra, Puigdemont, Otegi e Iglesias", según Casado.

Ha presentado al "nuevo PP" como un partido "fiable" e "imparable" que ha "aprendido de los errores", aunque orgulloso de lo hecho en el pasado, y ha instado a los militantes a estar otra vez "a pie de calle" y "manchándose" de barro en los frutales de Valencia, de salitre en el puerto de Santa Pola, y de aceite en la fábrica de Ford.

Por su parte, Bonig ha afirmado que "sin ley ni Constitución no hay democracia" y ha subrayado que su formación política "no venderá España ni la Comunitat Valenciana a quienes quieren romperla".