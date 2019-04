El copyright de la región agropolitana

El término región agropolitana, al que se refirió días atrás la presidenta de Foro y candidata a la Presidencia del Principado, Carmen Moriyón, no es nuevo. Se remonta más de una década atrás, como ayer recordaba en su página personal de Facebook su creador, Jaime Izquierdo, funcionario del Principado.

Resulta que la candidata forista se refirió durante su visita a la Feria del Queso de Taramundi a las posibilidades de desarrollo que tenía la producción quesera en la "Asturias agropolitana". Y claro, como en esta región las noticias vuelan, el uso del término llegó en "cero coma" a su promotor, quien no dudó en comentarlo a través de la red social. "Cuando pasen las elecciones me gustaría hablar con la alcaldesa de Gijón (y con el resto de los partidos, claro) para que me cuenten qué entienden por una región agropolitana y qué itinerario habría que seguir para avanzar con la propuesta", planteó Izquierdo. También entró en detalles para recordar que su obra "Asturias, región agropolitana: las nuevas relaciones campo-ciudad en la sociedad posindustrial" fue publicada en otoño del año 2008 y prologada por una ministra socialista, Elena Espinosa, por entonces su jefa y en la actualidad, detalla, "buena amiga". Copyright al canto.