Del "no es no" a las manos manchadas de sangre: los mejores momentos del debate electoral

El primer debate a cuatro entre los candidatos de los principales partidos ha dejado momentos muy tensos, especialmente cuando se ha tratado el tema de Cataluña. Rivera se ha mostrado incisivo desde el minuto uno, cuando ha arrancado el debate. Casado se ha sumado a los ataques del líder de Ciudadanos a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha acusado a ambos de mentir descaradamente. A continuación, algunos de los momentos más polémicos del encuentro.





Casado y Rivera exigen a Sánchez que diga si indultará a los líderes del "procés"

?? Pablo Casado: "Señor Sánchez, usted no da la talla como presidente del Gobierno. (...) Me parece tremendo que no diga si va a indultar a los presos si son condenados por el Supremo"



Sánchez: "Como van a mentir los dos, prefiero responder a los dos a la vez" #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/v079xyHaNi — 24h (@24h_tve) 22 de abril de 2019

"El milagro económico del PP está en la cárcel"

Sánchez, a Casado: "No es no"

Pedro Sánchez en #ELDEBATEenRTVE: "Señor Casado, le pido que le recuerde a sus candidatos y, sobre todo, a sus candidatas, que no es no". ▶ https://t.co/vTZAiENVxU pic.twitter.com/n47eD8H2f5 — RTVE (@rtve) 22 de abril de 2019

Casado: "Cuando entra el PSOE por la puerta el empleo sale por la ventana"

Iglesias pide a Sánchez que aclare si va a pactar con Ciudadanos

Se acabaron los gobiernos de partido único. Podrá haber un gobierno de las tres derechas, un gobierno de izquierda o un gobierno del PSOE y de Cs. He preguntado varías veces a Pedro Sánchez si pactará con Ciudadanos. No nos ha respondido. #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/WehpER6CLc — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 22 de abril de 2019

Rivera saca una foto de Sánchez con Torra

?? Una de las imágenes de este debate: Albert Rivera saca y pone en su atril una fotografía enmarcada de Sánchez reunido con Torra.



Minuto a minuto: https://t.co/isevrv2L5N#ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/T9V9zi3nHR — 24h (@24h_tve) 22 de abril de 2019

Iniciativas legislativas firmadas por el PP con Bildu

?? Pedro Sánchez, a Pablo Casado: "Estas son más de 127 iniciativas legislativas que ustedes han firmado en el Parlamento vasco con Bildu. ¿De qué color tiene usted manchadas las manos?" https://t.co/isevrv2L5N #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/7Dafu2P2JB — 24h (@24h_tve) 22 de abril de 2019

Sánchez afea a Rivera que "abrace" a Vox

?? Pedro Sánchez, a Albert Rivera: "Qué decepción. Yo pacté con usted y ahora se abraza a la ultraderecha de este país"



Albert Rivera: "¿Cómo se puede usted sentar con un señor que nos llama bestias taradas?" https://t.co/isevrv2L5N #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/l5lLaSbnm9 — 24h (@24h_tve) 22 de abril de 2019

Casado y Riveran han exigido a Sánchez que diga públicamenteSánchez les ha respondido insistiendo en que respeten la separación de poderes y dejen trabajar al Tribunal Supremo, que está en plena celebración del juicio por el procés, y se ha remitido a unas palabras de Felipe González para señalar que "Y como Casado, Rivera ha considerado que Sánchez ha acordado, pues sabe que "necesita a los separatistas".El candidato de Cs a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera , ha contestado a su adversario del PP Pablo Casado , que el "milagro económico" del que tanto presumen los populares está en prisión: "¿Rivera, en el bloque económico del debate electoral, también ha criticado a Casado por olvidarse, entre otras cosas, de la mayor subida de impuestos del PP con Cristóbal Montoro o de los incrementos del IVA o del IRPF.Sánchez ha pedido al candidato del PP "que le recuerde a sus candidatos y, sobre todo, a sus candidatas -en referencia a Cayetana Álvarez de Toledo-, que no es no".Sánchez ha pedido un "detector de verdades" para rebatir "las mentiras" de los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera , en materia económica.Durante el bloque económico del debate a cuatro en RTVE, Sánchez respondía así a la acusación de Casado de que se estaban destruyendo al díaporque se están creando más de 1.483.Casado ha insistido en acusar a los socialistas de hacer una política que destruye puestos de trabajo:ha replicado.Rivera, por su parte, ha dirigido sus ataques al líder de Podemos Pablo Iglesias , arremetiendo contra su política fiscal "bolivariana" y ha advertido de que votar a Sánchez y a Iglesias es "lo mismo, votar al pasado".Iglesias ha pedido a Sánchez aclarar si pretende pactar con Ciudadanos tras las elecciones del 28 de abril, ante lo que éste ha replicado que Albert Rivera ya ha dicho que no pactará con los socialistas.Frente a esa acusación, Albert Rivera ha interrumpido a Pablo Iglesias para recordarle que éOtra de las imágenes del debate ha sido cuando Rivera ha recordado a Pedro Sánchez su reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El líder de Cs ha sacado una foto de ambos en Moncloa y la ha puesto en su atril."Estas son más de 127 iniciativas legislativas que ustedes han firmado en el Parlamento vasco con Bildu., le ha espetado el candidato del PSOE al del PP.Pese a no estar en el debate, Vox también ha tenido su protagonismo.le ha dicho Sánchez a Albert Rivera.