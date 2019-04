Los secesionistas "desinfectan" una calle con lejía tras pasar Arrimadas

Dos militantes independentistas rociaron ayer con lejía una calle de Torroella de Montgrí (Gerona) por la que acabada de pasar la candidata de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas. La comitiva de la dirigente naranja dio un paseo por el centro de la localidad, de la que es originaria la exconsejera Dolors Bassa, durante el que recibió gritos de "Fuera fascistas" proferidos por medio centenar de personas. Luego, dos activistas vestidos con un mono blanco y portando a la espalda un cartel que rezaba "Desinfecciones. Empordà antifascista" rociaron la lejía. En su acto electoral, Arrimadas, ante unas 150 personas, aseguró: "No habrá indultos para los golpistas. No es no. No es no a mirar hacia otro lado. No es no a abrir embajadas separatistas. No es no a Rufián, a Torra y a Bildu". Preguntada por la acción de los independentistas, Arrimadas los calificó de "totalitarios".