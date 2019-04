Aznar, sobre Sánchez: "No es que sea un don nadie, es que es la nada"

El expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) ha afirmado hoy que se encuentra "muy bien" y sobre el debate a cuatro celebrado entre los candidatos del PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos ha dicho: "Si me encuentro a alguno de los candidatos que había ayer, creo que me dura muy poco".

Así se ha manifestado durante su intervención en un acto con militantes en El Ejido (Almería), donde ha sostenido que el socialista Pedro Sánchez es "un robot malo". "Porque hay robots buenos y malos, y me voy a quedar en lo de malo porque podría aplicar algún adjetivo más", ha afirmado.

"Una cosa es plagiar una tesis doctoral y otra es ser presidente. Pero desde ayer y tras este tiempo, no es que sea un don nadie, porque ser un don nadie es ser alguien. Es que es la nada. Tiene un guion y cuando le sacan del guion no sabe qué decir, dice que se lo han quitado y pide que le den otro", ha aseverado.

Sin llegar a citar el nombre de Pablo Iglesias, ha sostenido que si el PSOE tiene oportunidad de gobernar tendrá a su lado a los "radicales de izquierdas de Podemos": "No es que digan que van a venir a cogerte tu dinero y llevárselo, es que van a venir, van a coger tu dinero y se lo van a llevar. No caben más disparates", ha incidido.

Sobre Albert Rivera (Cs) ha mantenido que no le gustan y desconfía de los candidatos que "van por aquí, por allá, que defienden cada día una cosa".

"El único que ayer dijo y dio una imagen de candidato presidencia, de ser presidente, más allá del efectismo y las brillanteces retóricas, se llama Pablo Casado", ha dicho.

Ha sostenido que participa en esta campaña por "responsabilidad". "No soy candidato a nada ni aspiro a nada, fui, y con mucho orgullo, presidente del Gobierno de España, del PP, diputado, presidente de Castilla y León, muchas cosas desde muy joven. Como no quiero nada, mi aspiración es poder ser un buen español".



"La fragmentación es una maldita derrota para el centroderecha"

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES ha avisado este martes de que la "fragmentación" es una "maldita derrota" para el "centroderecha español" y ha apelado a la "unificación" del voto, "absolutamente esencial para restablecer el orden constitucional".

"La fragmentación es maldita, y es una maldita derrota para el sistema constitucional y para el mantenimiento del legado de la transición", ha asegurado en El Ejido (Almería) Aznar, quien ha trasladado en una clara alusión al voto útil su "preocupación" porque "no ser el partido más votado significa claramente perder las elecciones".

Ante un auditorio abarrotado en el restaurante El Edén de El Ejido, ha asegurado que la ley electoral "castiga cruelmente la división" y ha advertido de que en la "situación actual no estamos para decir me voy a dar una alegría o me voy a cobrar una factura porque el domingo se está decidiendo el rumbo histórico de España".

"O hay una concentración masiva de voto en torno al PP o corremos serios riesgos de que esa tropa, esa banda de secesionistas, de terroristas, independentistas, de batasunos y de radicales de Podemos condicionen el gobierno de España y eso no puede pasar nunca", ha remachado.