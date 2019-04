Vox, el partido con menor compromiso mediambiental, según una encuesta de SEO/BirdLife

SEO/BirdLife envió hace tres semanas una encuesta a seis partidos políticos con 20 preguntas sobre los compromisos ambientales que estaban dispuestos a asumir la próxima legislatura; entre ellas se les pedía que destacaran una medida estrella ambiental. SEO/BirdLife envió su cuestionario a todos los partidos que se presentan en todas las provincias y que en el último barómetro del CIS de febrero alcanzaron al menos un uno por ciento en intención de voto: PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Vox y PACMA. Ciudadanos no ha querido contestar a la misma y el PP no respondió a algunas preguntas.

Los resultados muestran un amplio consenso en el compromiso de avanzar hacia políticas ambientales que SEO/BirdLife considera necesarias –sobre todo en catorce puntos concretos-, lo que puede llegar a sorprender analizando la actuación de algunos partidos en las últimas legislaturas. O algo está cambiando en la disposición de los partidos –que luego no sale a relucir en los debates mediáticos-, o no se toman demasiado en serio el cumplimiento de sus promesas electorales.

"Aunque los resultados nos alegran, dado que muestran una sensibilidad y compromiso para la acción ambiental como no había existido nunca antes –apunta Asunción Ruiz- directora ejecutiva de SEO/BirdLife, no deja de asombrar tanto consenso y afinidad con nuestros postulados. Los partidos, evidentemente, tienen nuestro voto de confianza, pero no sin cierto escepticismo. Como ONG responsable y rigurosa, el tiempo ha hecho que la ingenuidad quede fuera de nuestros preceptos. Por eso, estaremos vigilantes ante el compromiso que adquieren ahora estas cinco formaciones políticas al responder a la encuesta, con el fin de conseguir que se conviertan en una realidad en la próxima legislatura. Los catorce puntos en los que coinciden -para los que habría una mayoría parlamentaria amplia- supondrían un avance ambiental importante en nuestro país".



Reducción de emisiones

Una de las cuestiones más arriesgadas tenía que ver con su ambición en la reducción de las emisiones para 2030 respecto a 1990. En este apartado, PACMA se compromete a defender una reducción de al menos un 65%; PP y Unidas Podemos de al menos un 40% (este último en realidad llega a un 50%), y el PSOE y Vox de un 20%.

David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife, considera "esperable la posición del PSOE, que desde el Gobierno acaba de presentar un anteproyecto de Ley en estos términos, y de Vox, con voces negacionistas del cambio climático dentro del partido. Sin embargo, llama la atención el cambio de posición del PP que hasta ahora ha puesto trabas a las energías renovables, al autoconsumo o a reducir el consumo del diesel, y que ahora propone reducir las emisiones en al menos un 40%. En este contexto será importante que el PP explique las medidas que llevará a cabo para conseguir este objetivo". SEO/BirdLife recuerda que las ONG a nivel europeo recomiendan una reducción de al menos un 65% para 2030, de acuerdo con la ciencia y la solidaridad internacional e intergeneracional.



Las medidas estrella

La pregunta número 20 del cuestionario elaborado por SEO/BirdLife solicitaba a los partidos su medida estrella en material ambiental.

Sin duda la medida estrella más novedosa es la del PSOE, que propone modificar la Constitución Española "para incorporar en el artículo 45 los principios rectores de la sostenibilidad: la consideración de los límites planetarios como condición del progreso económico y los principios de precaución y de no regresión en la preservación de nuestro capital natural". Asimismo -añaden-, "incorporaremos el acceso al agua y a la energía como servicios de interés general".

Por su parte, la del PP, de aprobar una Ley de Cambio Climático y una Estrategia nacional de Economía Circular, no deja de ser una obligación legal, pero si en ella se incluye una reducción importante del uso de recursos naturales y de, al menos un 40% de emisiones, como se ha comprometido con SEO/BirdLife en esta encuesta, sería un avance muy importante para el medio ambiente.

Unidas Podemos ofrece su Programa Horizonte Verde, que contiene 43 medidas muy ambiciosas para transformar nuestro modelo hacia la sostenibilidad, que incluye acabar con el fracking en España o aprobar un Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

PACMA, tras señalar que la producción de alimentos de origen animal es la segunda causa de emisiones de CO? a la atmósfera, solo por detrás de las industrias energética y manufacturera, y muy por delante del transporte y emisiones de vehículos, propone la adopción de medidas para frenar la proliferación de macrogranjas en nuestro país, relacionadas con autorizaciones, evaluaciones de impacto, normativas de purines, entre otras.

Vox, por su parte, plantea desarrollar un plan de energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España y diseñar un nuevo plan hidrológico nacional". Este plan -que incluye el trasvase del Ebro y del Tajo, como han declarado en campaña electoral- es una medida anti-ambiental y además incoherente con su compromiso adquirido a la pregunta de SEO/BirdLife de asegurar caudales ecológicos en todos los ríos.



Ambición ambiental

Analizando las respuestas de cada uno de los partidos políticos y considerando como negativo la no respuesta a las preguntas, los partidos podrían ordenarse de mayor a menor según su ambición política de la siguiente forma: PACMA (20/20 puntos); Unidas Podemos (19/20); PSOE (17/20); PP (16/20; no contestó 4 preguntas); Vox (13/20), y Ciudadanos (0/20; no contestó ninguna pregunta).

De los partidos que han contestado, Vox obtiene la menor puntuación al no comprometerse: a eliminar los incentivos contrarios a la conservación de la biodiversidad; reformar el sistema fiscal para conseguir estar en la media de la ecofiscalidad de la UE; aprobar una Estrategia Nacional de Economía Circular reduciendo drásticamente la utilización de recursos naturales; apoyar la justicia gratuita para las ONG ambientales, o evaluar al mismo nivel la biodiversidad y el cambio climático que el impacto económico y la igualdad de género.

Por su parte, PACMA se pone a la cabeza de la puntuación, al ofrecer un compromiso total con la necesidad de acción planteada por SEO/BirdLife en las 19 preguntas de la encuesta.



Los mayores acuerdos

Ha habido un apoyo unánime a 11 de las 19 cuestiones propuestas por SEO/BirdLife, lo que debería suponer que se desarrollen sin problemas en la próxima legislatura. Concretamente se trata de los siguientes compromisos:

1. Defender una recuperación inmediata de los programas ambientales en los Presupuestos Generales del Estado hasta niveles similares a 2009.

2. No debilitar el sistema jurídico ambiental, justificando y evaluando cada reforma normativa dentro de un auténtico consenso cívico.

3. Crear una unidad especial para mejorar el grado de cumplimiento del derecho comunitario y cerrar de manera satisfactoria los más de treinta casos abiertos aún contra España.

4. Defender que en los nuevos planes de cuenca todas las masas de agua, y especialmente las que forman parte de la Red Natura 2000, tengan suficiente agua y con la suficiente calidad para cumplir con sus objetivos ambientales.

5. Elaborar y aprobar un Plan Nacional de Salud, Naturaleza y Medio Ambiente que vincule en la práctica la salud pública y la protección ambiental.

6. Elaborar y aprobar una ley que mejore la calidad de vida en el medio rural y garantice la conservación del patrimonio natural del país.

7. Que España defienda en Europa una PAC con más fondos para el cumplimiento de la normativa europea de protección de la naturaleza y que elimine subsidios perversos para el medio ambiente y el clima.

8. Naturalizar los centros escolares e incluir la educación ambiental en los contenidos básicos del currículo escolar, sea como competencia o como asignatura.

9. Incluir el estado y el valor del patrimonio natural en la rendición de cuentas del gobierno y en los debates parlamentarios sobre el estado de la Nación y los Presupuestos Generales del Estado.

10. Aprobar durante la primera mitad de la legislatura los planes sectoriales de agricultura, agua, transporte y energía.

11. Cuantificar y aprobar un plan de fomento de empleo verde para una transición justa

Además, también tendrían un compromiso mayoritario tres medidas más (a estas solo se ha opuesto VOX por lo que, si se cumplen los pronósticos de las encuestas, también habría una mayoría suficiente para llevarlas a cabo).

12.Identificar y eliminar todos los incentivos contrarios a la conservación de la biodiversidad en la próxima legislatura.

13. Reformar el sistema fiscal para que a finales de la legislatura España estuviera al menos en la media en el índice de ecofiscalidad (euros recaudados/PIB) de la UE.

14. Aprobar una Estrategia Nacional de Economía Circular basada en una fuerte reducción del uso de recursos naturales por parte de nuestro sistema productivo.



También existe un gran apoyo a tener una vicepresidencia de sostenibilidad, aunque el PP no contestó sobre esta cuestión. Sin embargo, la única propuesta sin una mayoría para llevarla a cabo es la modificación de la Ley de minas, que solo cuenta con el apoyo de Unidas Podemos y de PACMA. David Howell considera "lamentable que España no haya sido capaz de modificar la ley preconstitucional de minas que se encuentra totalmente desfasada y que sigue generando graves conflictos ambientales".

Finalmente, Asunción Ruiz concluye que: "En un momento crucial para nuestro país, con la convocatoria de cuatro procesos electorales y con unos debates televisados donde los grandes ausentes han sido en realidad la crisis climática y las políticas de transición ecológica, tomamos la palabra a los partidos a través de nuestro sondeo. Asumimos sus respuestas como verdaderos compromisos y asumimos la obligación de perseguir su cumplimiento. Lo piden los ciudadanos concienciados de cualquier edad, pero lo piden, sobre todo, los jóvenes, que no solo en nuestro país sino en todo el mundo están tomando calles y plazas para exigir lo que es incuestionable a estas alturas: pasar a la acción. La primera, la conocemos todos, que en las próximas elecciones el que gane con nuestro voto sea, sobre todo, el medio ambiente".