Adriana Lastra: "El gran riesgo es que la ultraderecha entre en el Consejo de Ministros"

"Hay que trabajar el voto hasta que se cierren las urnas, a las ocho de la tarde del domingo". Adriana Lastra, la cabeza se lista por Asturias al Congreso y vicesecretaria general del PSOE, apuró el llamamiento al voto útil en la espicha mitin con la que cerró su campaña la FSA ayer en un llagar de Tiñana (Siero). Una consigna en la que insistieron el los otros oradores, el secretario general de los socialistas asturianos y candidato al Principado, Adrián Barbón, el número tres al Congreso, Roberto Morís, y el candidato a la alcaldía de Siero, Ángel García (Cepi).

La espicha mitin de la FSA comenzó cañera, con el punteo del "Sweet child o'mine" de Guns'n' Roses y Adriana Lastra, en el mismo tono, no se anduvo con rodeos al presentar al PSOE como "el freno a que la ultraderecha entre en el Consejo de Ministros".

La número uno al Congreso lanzó dardos a Ciudadanos, "un partido de mercenarios, que sólo están a su beneficio personal"; a Vox, "un partido que al principio hacía gracia porque ponía canciones de Manolo Escobar pero ahora es muy preocupante porque viene a acabar con la España que hemos construido en 40 años". Y reprochó a Pablo Casado (PP) que ayer no descartase la presencia de Vox en su Gobierno: "En la derecha ya cabalgan todos en el mismo caballo, ya van todos, pistola en bandolera, a decirnos que unos son españoles de bien y otros somos gays, rojos, feminazis", arengó Adriana Lastra, que incluso hizo un guiño en su discurso a Fernando Lastra, "próximo senador", al defender que con actuaciones como la del Plan de Vías de Gijón, el reparto de la xarda o el acuerdo de última hora para elevar en 101 millones más las compensaciones por emisiones de CO2. que beneficiará a Alcoa "Asturias está por fin en la agenda del Gobierno". Barbón añadió argumentos a la amenaza que entraña Vox: "Pueden convertirse en la tercera fuerza política", alertó el candidato a la presidencia autonómica, que celebró "la alegría que he percibido en esta campaña" y también apuró la llamada al voto al PSOE "a los progresistas", "a los moderados" y a "los críticos les pido una oportunidad" porque, recalcó: "somos los únicos que podemos parar la amenaza de involución". Un mensaje al que también apeló Roberto Morís quien sostuvo que votar al PSOE "es reivindicar el diálogo, la política y la convivencia en momentos de crispación" mientras que Ángel García "Cepi", hizo de telonero y reivindicó al PSOE como "el partido que no ofende a nadie".