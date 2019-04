Sánchez pide a Rivera que recapacite y Casado abre la puerta a gobernar con Vox

La incertidumbre que dominó toda la campaña estuvo presente hasta el último minuto. La búsqueda de aliados para sumar en dos bloques antagónicos dominó en los mensajes finales. Pedro Sánchez llamó a Ciudadanos a recapacitar su veto a los socialistas y a facilitar la gobernabilidad. Casado fue más explícito y abrió la puerta a que Vox se incorpore a un futuro gobierno encabezado por él si mañana consiguen sumar los escaños suficientes.

"La cosa pinta bien", afirmaba Sánchez ayer con la campaña en sus últimas horas y recurriendo al lema del cierre , "Estamos muy cerca", para pedir a sus votantes que no se queden en casa. Pese a ello, el que hoy pasará a ser presidente interino azuzaba el temor a que mañana pueda producirse un cambio político, porque "ganar no es gobernar". Sánchez quiere "un Gobierno del PSOE con independientes de prestigio y progresistas". Aunque no oculta su buen momento con Podemos, confía en que Rivera tenga una posición "mucho más constructiva" sobre "lo que necesita el país" y la "aportación" que Cs puede hacer a la gobernabilidad.

Pablo Casado cerró la campaña en Madrid con un mitin ante 8.000 personas, según estimación del PP. "No nos pisemos la manguera", pidió el líder del PP a quienes quiere como aliados después de mañana. Hizo un ofrecimiento abierto para un Ejecutivo de coalición al señalar que "si al final Vox y Ciudadanos, tengan diez escaños o tengan 40, van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura". "Por tanto para qué vamos a andar pisándonos la manguera entre nosotros, si lo que tenemos que hacer es sumar. Lo digo así crudamente", añadió en un programa radiofónico. En sus intervenciones posteriores no faltaron las llamadas al voto útil que dominaron toda su campaña. "Simpatizantes de Cs y de Vox, con todos mis respetos, si no les importa que pueda seguir gobernando Sánchez, sigan votando a Vox y a Cs", apuntó.

Albert Rivera se mostró molesto con la sugerencia de Casado de dar entrada a Vox en un futuro gobierno. "Es una falta de respeto repartirse los ministerios" cuando "a lo mejor" algún partido "se desinfla y no ganamos", reprochó al líder del PP. Pese a todo, el candidato de Cs ve a Sánchez "temeroso de perder" la Moncloa

"Una campaña electoral no puede ir solo de votar en negativo". Ese fue el reproche de Pablo Iglesias al líder del PSOE en el cierra de la campaña. El candidato de Unidas Podemos pidió, en un mitin multitudinario en Madrid, "llenar las urnas de verdades y de respeto", dos de la cualidades que, asegura, tiene su formación "frente a quienes han competido por ver quién dice la parida más grande o hace más el payaso".

En una teleconferencia desde la prisión de Soto del Real, Oriol Junqueras, líder de ERC, advirtió que "el PSOE no es de fiar" porque "pactó el 155 con el PP", y pidió llenar las urnas con las papeletas de su partido, "el más independentista que ha existido nunca" y el "que está en mejores condiciones de culminar la república catalana". Las encuestas dan a ERC como primera fuerza en Cataluña en estas elecciones, en detrimento de JxCat, y pese al ascenso del PSC. El lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamó "una respuesta nacional vasca" con el voto al PNV ante "las serias amenazas de recentralización y reconquista".