El PSOE gana con holgura en Asturias con el PP en mínimos y Vox entra con un diputado

El PSOE, con el 91 por ciento de los votos escrutados, ha ganado las eleccioes generales en Astuiras con holgura. Los socialistas han ganado los comicios en el Principado con el 33,37 por ciento de los votos lo que le da tres diputados -uno más de los que tenía- mientras que la coalición PP-Foro logra uno, con el 17,87 por ciento, y pierde dos representantes en el Congreso. Un mal resultado que le deja a pocos votos de ser superados por Podemos y Ciudadanos. La pérdida del segundo diputado ha dejado a Foro Asturias sin su representación en el Congreso. (Aquí pudes ver el resultado de las elecciones generales hasta el momento).

Por su parte, Unidas Podemos mantiene su escaño de 2016 con el 17,21 por ciento de los votos y Ciudadanos se sitúa en cuarto lugar con el 16,55 por ciento que le permite conservar su diputado en el Congreso donde Vox logra por primera vez un representante por Asturias con el 11,40 por ciento

Con una participación superior al 73 por ciento -sin escrutar aún el voto emigrante, que en los últimos años vota en porcentajes muy pequeños-, el PSOE ha tenido 52.000 votos más que en 2016, casi nueve puntos más, que le han permitido pasar de dos a tres escaños en el Congreso y de contar con un senador a disponer de tres. Además, el PSOE ha sido la primera fuerza política en todos los grandes municipios del Principado.

La tercera comparecencia a las generales de PP y Foro en coalición se ha saldado con la pérdida de dos diputados y de otros tantos senadores. La formación fundada en 2011 por Francisco Álvarez-Cascos queda así fuera de las Cortes Generales -solo logra escaño el represente del PP, que era cabeza de lista-. La coalición logra un 17,8 por ciento de los votos -98.000 menos-, prácticamente la mitad de los obtenidos en los últimos comicios.

Hasta la última fase del escrutinio, Unidas Podemos ha disputado el segundo puesto pero finalmente ha quedado como tercera fuerza en Asturias, con casi 40.000 votos menos que en 2016 y un 17 por ciento de apoyos -6,7 puntos porcentuales menos- con lo que reduce sus escaños de dos a uno.

La subida en votos del PSOE supera a la pérdida registrada por Podemos en el ámbito de la izquierda, mientras que en la derecha, el incremento en más de 25.000 sufragios del resultado de Ciudadanos y los 69.151 obtenidos por Vox -1.447 votos en 2016- no alcanza en su conjunto la cifra de casi cien mil votos perdidos por PP y Foro.

De esta forma, Ciudadanos, con algo más de cien mil votos y el 16,6 por ciento de los apoyos, se consolida como cuarta fuerza política del Principado y Vox, con casi 70.000 sufragios, alcanza prácticamente el 11,5 por ciento de los apoyos en Asturias.

La bajada de población del Principado de Asturias respecto a las anteriores elecciones generales de 2016 hace que la representación de la provincia en el Congreso de los Diputados baje de 8 a 7 escaños para la cita electoral del 28 de abril, según confirman a Europa Press desde el Ministerio del Interior.



Adrián Barbón pone el foco en el 26-M y pide no dar "nada por ganado"

El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha celebrado la victoria socialista en las elecciones generales de este domingo, pero ha pedido no dar "nada por ganado" de cara a los comicios locales y autonómicos del 26 de mayo.

En una comparecencia en la sede del partido en la que no han estado presentes las número uno y dos al Congreso por Asturias, Adriana Lastra y Luisa Carcedo, por encontrarse en Ferraz, Barbón ha dicho que el PSOE es un partido que "aprende de sus errores" y ha sido capaz de recuperar la confianza de la gente.

Tras recordar que los socialistas llevaban once años sin ganar unas generales, Barbón ha asegurado que es un "plus de responsabilidad" el hecho de que el partido haya recibido el voto de "muchos hombres y mujeres que hacía tiempo que no votaban al PSOE". Por ello, ha asegurado que el partido seguirá "recorriendo el territorio y escuchando" a la ciudadanía". Barbón ha pedido "no dar nada por ganado" porque "la meta definitiva" será el 26 de mayo, fecha en la que se celebrarán los comicios locales y autonómicos.

En su comparecencia, el líder de los socialistas asturianos ha agradecido a la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, su llamada para felicitar a los socialistas en las elecciones de hoy, en la que el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones generales en el Principado por primera vez desde 2008.