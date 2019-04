Del HUCA al colegio electoral

Son las diez y media de la mañana y Leonardo Bastián espera en la puerta de rehabilitación a la ambulancia que le va a trasladar a su colegio electoral en el municipio sierense de Vega de Poja. Lleva dos semanas ingresado por una afección de colon y tenía muy claro que hoy acudiría a votar. "En cuanto me enteré de que existía esta posibilidad lo consulté con el personal sanitario y ellos me tramitaron todo". Él mismo se encargó de movilizar a sus compañeros de planta para que hoy acudieran a su cita con las urnas. "Mi compañero de habitación también irá a votar en transporte sanitario". En su pueblo las antiguas escuelas rurales se abren hoy para que los vecinos depositen su voto. "Tengo 64 años y nunca me he perdido una votación, las personas de mi edad hemos visto muchas cosas que no queremos que se vuelvan a repetir por eso espero que hoy haya una gran movilización".

Transinsa, el servicio de ambulancias de Asturias ha preparado seis dispositivos de refuerzo para atender a las 70 personas que solicitaron un vehículo sanitario desde el Hospital Central de Asturias. Cangas del Narcea o Somiedo son algunos de los destinos más alejados a los que han llevado a los pacientes. El operativo se pone en marcha cuando se cursa la solicitud, el médico da el visto bueno y se informa del movimiento a Delegación de Gobierno.

Para Ignacio Carril estas son sus segundas elecciones al volante de una ambulancia. Lleva casi dos años en un servicio que se vuelve muy especial los domingos de elecciones. "Hoy el trabajo es muy diferente pero hay buen ambiente", recalca. Dependiendo de la situación de cada paciente el transporte se hace colectivo o individual, "algunos van por su propio pie pero en otros casos tenemos que preparar camilla", explica Ignacio.

Juan Avelino Sánchez ingresó hace una semana en el HUCA por un ictus. Hoy necesita la ayuda de Ignacio para desplazarse en silla de ruedas hasta su colegio electoral en Lugo de Llanera. "Me plantearon esta posibilidad y dije que sí, quería ir a votar y de paso salir un poco del hospital". Para este camionero de 54 años el viaje en ambulancia ha roto la rutina de pruebas médicas. "Todavía me quedan días para salir, hay que tener paciencia". Tras depositar su voto él y Leonardo regresan a Oviedo. "Hubiera estado bien parar a tomar algo", bromean.