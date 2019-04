Moriyón lamenta la bajada de Foro y evita reproches al PP: "Es la democracia"

Mucho lamento y ausencia de crítica, tanto para su partido como para el PP, con el que Foro concurrió a las elecciones generales y cosechó un gran fracaso el domingo al quedarse sin representación en el Congreso. Precisamente a su candidato -número dos de la lista con los populares que encabezó Paloma Gázquez-, Isidro Martínez Oblanca, dedicó sus primeras palabras la presidenta de Foro y candidata al Principado, Carmen Moriyón, ayer, durante su comparecencia para hablar del resultado y dar el primer paso de su carrera electoral. Tachó de "profunda pérdida" que Oblanca -que minutos antes participó en la Comisión Directiva junto a otros dirigentes, entre ellos, Francisco Álvarez-Cascos- se haya quedado sin sillón en el Congreso y lamentó la candidatura "fallida" de Camino Gutiérrez al Senado.

"No vamos a negar la evidencia", sostuvo Moriyón, partidaria de no perder mucho el tiempo en buscar qué falló en las generales. Foro, dijo, hizo una campaña "seria y rigurosa" y se negó a admitir que quizás la otra media naranja, el PP, falló. Asume que el compromiso de los foristas fue ir con los populares y, por tanto, ahora deben asumir los resultados: "Es la democracia. Los resultados fueron los que fueron". Tiene claro que lo ocurrido en las generales no tiene nada que ver con unas regionales o locales. Así que su reto ahora es pelear por la presidencia del Principado, algo para lo que la candidata de Foro empezará mañana mismo en Valdés; estará "pegada" al territorio.