La resta de un escaño por la crisis demográfica se lleva por delante a Foro

Con toda su virulencia, el mismo resultado más que mejorable que la coalición PP-Foro sacó de las urnas del pasado domingo habría sido menos sangriento si la crisis demográfica no hubiese quitado a Asturias uno de los ocho diputados que hasta estas elecciones representaban a la región en el Congreso. De haberse mantenido en liza el octavo escaño, la caída se habría amortiguado y la pérdida de dos habría sido de uno.

Con sólo siete parlamentarios asturianos en el reparto, la alianza electoral del centro-derecha asturiano ha bajado de tres asientos a uno y ha borrado a Foro de las Cortes tras ocho años de presencia ininterrumpida. Si el descenso de la población no hubiese quitado un diputado al Principado, los mismos 111.016 votos de la coalición habrían valido dos escaños y el segundo, el que la lista asignaba al forista Isidro Martínez Oblanca, no habría tenido que ser sacrificado. Pero el octavo escaño asturiano ya no está. Asturias estrenará en esta legislatura la representación más menguada de su historia en el Congreso y, visto el resultado, el perjuicio es para Foro.

En la asignación de escaños de la noche electoral, el tercer diputado del PSOE fue el último en ser adjudicado y el PP-Foro, la opción que estuvo más cerca de obtener uno más, pero a una distancia notable de casi 26.000 votos. Son los estragos de la demografía deprimida del Principado, que en términos de representación política ha traído consigo la pérdida de tres escaños en el Congreso en algo más de cuarenta años. La región, que comenzó el periodo democrático con diez parlamentarios, se ha dejado por el camino un treinta por ciento de la delegación que mantuvo hasta las generales de 1982 y acumula la resta más voluminosa de las comunidades autónomas en términos absolutos y la segunda en porcentaje tras la de León.