Barbón celebra que el Principado "vuelve a estar en la agenda del Gobierno"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, celebró ayer en Gijón que Asturias "vuelve a estar en la agenda del Gobierno central", tras la victoria de Pedro Sánchez en las urnas.

No obstante, Barbón llamó a "redoblar esfuerzos, hablando más, estando más cerca e implicando más a la gente" para conseguir "una gran movilización" para poder así "recuperar Gijón para los gijoneses". "Si no", dijo, "no vamos a ganar". Así lo solicitó en la presentación ayer, en el parque de Los Pericones, de la candidatura de Ana González a la alcaldía de Gijón. De ella dijo Barbón que "no hay mejor heredera de Paz Fernández Felgueroso, la Alcaldesa de la igualdad", enfatizando que "la FSA tiene toda la confianza en la candidatura".

El líder socialista asturiano celebró igualmente "haber dado respuesta a la amenaza real de la extrema derecha, que traería una involución de cuarenta años". Del mismo modo se congratuló de haber podido sumar apoyos que "hace mucho que no votaban al PSOE, porque habían dejado de confiar en nosotros. Pero supimos aprender de nuestros errores". Con todo, "ahora tenemos un plus de responsabilidad, con una unidad de acción entre los gobiernos central, regional y local".

Por su parte, Ana González presentó su candidatura, que mezcla "distintos perfiles, experiencia y nueva energía, para sumar". También el programa para gobernar la ciudad, basado en cuatro líneas maestras: personas, igualdad, ciudad e innovación. De hecho, ayer anunció su primer compromiso: duplicar las plazas de educación de cero a tres años existentes en la ciudad. "Queremos reiniciar Gijón y recuperarlo para las personas y su bienestar", aseveró. Atraer empresas limpias, cuidar el comercio y la hostelería, mejorar el mantenimiento de la ciudad y permitir a las personas "crear un proyecto de vida" en Gijón, entre sus propuestas.