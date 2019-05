Mercedes Fernández pidió en el comité del partido el cese de Maroto por el fracaso del 28A

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, pidió ayer en la reunión del comité ejecutivo Nacional del partido responsabilidades al director de la campaña de las elecciones generales, Javier Maroto, por unos "resultados muy adversos". Maroto fue precisamente quien, en enero, descabalgó a Mercedes Fernández como cartel electoral en Asturias para colocar a Teresa Mallada. Maroto fue sustituido finalmente como director de campaña, labor que ejercerán para el 26M Cuca Gamarro e Isabel García Tejerina. A la conclusión de la reunión, Fernández fue rotunda: "la campaña de las generales acabó, había que hacer un cambio y yo lo dije con la claridad que me caracteriza". Afirmó que los expertos tendrán que decir "en qué hemos fallado, pero yo lo personalicé en el director de campaña, Javier Maroto, porque cuando se cometen errores y los resultados no son los esperados tiene que haber responsabilidades".

La reunión fue tensa: hubo más de veinte intervenciones -algo inusual en el Comité Ejecutivo- para, según Fernández, "saber en qué hemos fallado y qué cosas debemos rectificar". Sí quiso poner en valor que el presidente del PP, Pablo Casado, se atribuyera la responsabilidad del fracaso del 28A, "porque es una persona generosa y humilde". Fernández defendió el acuerdo electoral con Foro: "si no hubiésemos ido en coalición probablemente no tendríamos senador. Las operaciones de suma siempre son un acierto y es miopía política no verlo así", añadió.