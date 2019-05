Rivera se zafa de las presiones para pactar con Sánchez: "Votan los españoles, no la CEOE"

El líder de Cs, Albert Rivera, se zafó ayer de las presiones que está recibiendo del empresariado y las finanzas para pactar con el PSOE con el argumento de que en las elecciones de este domingo votaron "los españoles, no la CEOE ni un banco", con lo que, de paso, también se defiende de quienes catalogan a su formación como el partido del Ibex 35.

"Ese Gobierno (de Ciudadanos y el PSOE) no se va a producir", descartó Rivera, en una entrevista en Telecinco, cuando se le preguntó por la preferencia expresada por Banco Santander o la patronal de que Sánchez no llegue a un acuerdo con Podemos o que, al menos, no incluya a los de Pablo Iglesias en el Ejecutivo.

"A mí no me gusta que la economía esté en manos de Iglesias o ver a Sánchez subiendo los impuestos o pactando con los separatistas", respondió Rivera, pero a continuación se lavó las manos: "Han votado los españoles, no la CEOE ni un banco".

Y aunque dio por seguro que antes de las elecciones municipales y autonómicas del 26M el PSOE "no nos va a contar nada" sobre el pacto con Unidas Podemos, "yo creo que lo tienen hecho", pues, para Rivera, ya durante la campaña electoral pudo apreciarse la "sintonía" entre Sánchez y Iglesias.

El presidente de Cs, pues, opina que el PSOE "tiene la obligación de formar Gobierno" y que "tiene la mayoría para hacerlo", sumando con Iglesias y con los partidos nacionalistas e independentistas. Eso sí, lo imprescindible ahora para que haya estabilidad es "que los que pueden formar Gobierno lo hagan pronto" y "no enreden" pensando en los resultados del 26M.

En lo que atañe a su partido, y confirmando de nuevo que su lugar está en la oposición -una oposición, precisó, "con sentido de Estado"-, avanzó que se dedicará a vigilar que se cumple la Constitución y a controlar al Gobierno para que no "destroce" la economía.

Rivera piensa que el crecimiento experimentado el 28A les va a dar un papel "fundamental" en el Congreso para ejercer el papel de oposición "fuerte" pero "responsable" y capaz de llegar a acuerdos en los asuntos importantes. Y aquí se comprometió a hacer "una oposición distinta de la que hizo el PP con el PSOE y el PSOE con el PP, porque creo que se han roto los dos bloques, las dos Españas, y hace falta una dinámica distinta". Una oposición que Cs debe liderar ante un PP "en descomposición".