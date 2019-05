"Sé que estamos como motos, pero no nos podemos relajar", avisa Barbón

El PSOE eligió un barrio obrero como Llaranes, ubicado en una ciudad industrial como Avilés, para dar el pistoletazo de salida a la campaña regional y local y celebrar, además, el 140.º aniversario del nacimiento del partido. Adrián Barbón, candidato a la Presidencia del Principado de Asturias, encabezó una comitiva compuesta por los 78 cabezas de lista en los municipios asturianos y por todas las personas que componen la candidatura autonómica, y aprovechó ante los suyos para hacer un llamamiento para no bajar la guardia ante la derecha de cara al próximo 26 de mayo tras la victoria socialista en las elecciones generales. "Sé que estamos como motos, pero no nos podemos relajar porque los de la derecha van a ir a votar sí o sí. Ahora se están intentando camuflar, pero aquí tenemos que frenar no a tres, sino a cuatro derechas puras y duras: PP, Ciudadanos, Foro y extrema derecha, para que no gobiernen Asturias", aseveró Barbón en la plaza mayor de Llaranes ante unas 300 personas.

El candidato a sustituir al socialista Javier Fernández advirtió: "Si las derechas suman en Asturias, nos mandan a la oposición". Y por ese motivo instó a sus compañeros para que reivindiquen en sus respectivos municipios la concentración del voto de las personas de izquierdas, progresistas y moderadas en el PSOE. "Si nos movilizamos, ganamos", sentenció.

Adrián Barbón avanzó los tres retos que pilotarán el programa electoral de los socialistas de cara a las elecciones regionales. El primero, el reto social. Para ello, apuesta por no rebajar los ingresos a través de impuestos: "Si tenemos menos ingresos, habrá recortes en sanidad, educación, atención a los mayores... Ese dinero es necesario para sustentar el Estado del bienestar".

El segundo, el reto demográfico. Ahí Barbón valoró el apoyo que ha encontrado Asturias en el Gobierno de Pedro Sánchez. "Para nosotros es importante tener una puerta donde picar", afirmó. Y el tercero, el reto industrial. "Mientras otros hablan, nosotros buscamos soluciones y resolvemos", aseguró al hablar de Alcoa, uno de los graves problemas que amenaza Avilés. Se refirió a cómo pese a que el Gobierno no pudo aprobar el estatuto de las empresas electrointensivas, el PSOE asturiano, "gracias a las gestiones de Adriana Lastra con los ministerios de Industria y Hacienda", se consiguieron doscientos millones de euros. "Asturias tiene que ser industrial", añadió.

Barbón no fue el único en hablar en el acto. El PSOE quiso dar voz al municipalismo y fueron cuatro alcaldes los que abordaron diferentes perspectivas. La anfitriona del acto, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, mostró su emoción por que el PSOE eligiera Llaranes, su barrio, para abrir la precampaña. En su intervención recordó a los socialistas que propiciaron que España haya conseguido en la etapa democrática "la mayor extensión de derechos, la mayor modernización y el mayor periodo de paz y desarrollo". Arrancó los aplausos al hablar de Ernest Lluch, Carmen Romero, Luis Martínez Noval, Jesús Arango, Fernando Morán, Javier Solana, María Teresa Fernández de la Vega, Carmen Alborch, Pedro Zerolo... y sobre todo al nombrar a Vicente Álvarez Areces y a Manolo Ponga, exalcalde avilesino. Monteserín, además, hizo una defensa de Europa ante los "ataques" que está sufriendo por parte de la extrema derecha. "No podemos permitir volver a los años treinta del siglo pasado", aseveró.

Iván Fernández, secretario de política municipal de la FSA y alcalde de Corvera, puso en valor el papel del PSOE en sus 140 años de historia. "Siempre hemos estado en el mismo sitio, defendiendo la libertad, la igualdad, el feminismo... somos un partido de izquierdas", recalcó. De ahí que defienda que los ciudadanos puedan "confiar" en ellos "para resolver los problemas de los barrios y de las ciudades".

Rosa Rodríguez, alcaldesa de Belmonte de Miranda, habló desde el punto de vista de los concejos pequeños: "A veces tenemos que gritar para que nos oigan y por fin nos están escuchando a los municipios rurales. No queremos desaparecer y el PSOE no mira para otro lado. Sin pueblos, la sociedad no se sostiene; somos su pulmón y su corazón". Le tomó el testigo Ana Vigón, alcaldesa de Tapia de Casariego.

El acto contó también con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que defendió la lucha social de los socialistas. "El programa de la derecha, por contra, defiende a las capas sociales más ricas; tienen alergia a la justicia social. Tenemos que seguir denunciando y desenmascarando a un proyecto que persigue más desigualdad e injusticia social", sentenció la Ministra. La cita del PSOE en Llaranes la cerró Pablo García, presidente del honor de la FSA que, además, sopló las velas del 140.º aniversario.