IU reclama un gobierno "de izquierdas de verdad y con carga de profundidad"

Izquierda Unida (IU) quiere para Asturias "un gobierno de izquierdas de verdad, y con carga de profundidad". O lo que es lo mismo, con su participación. El mensaje central de la campaña de IU, que concurre junto a Izquierda Asturiana (IAS), será que en Asturias, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas y en el ámbito estatal, "no existe riesgo de que gobierne la derecha". De ahí que el PSOE deba decidir si gira hacia la derecha y pacta con Ciudadanos o si apuesta por un gobierno con IU.

Según la formación que encabeza la eurodiputada Ángela Vallina, Asturias ha vivido los últimos cuatro años con la izquierda "paralizada", una situación en la que IU no participará: "Ya valió de fragmentación", señalaron fuentes de la coalición. Vallina, por su lado, incidió en este mensaje, al señalar que en Asturias las apelaciones al voto útil "no pueden ser para evitar gobiernos conservadores ni ultraliberales, sino para lograr un gobierno de una izquierda real y transformadora".

"Hemos perdido, Asturias sobre todo, pero también en España, un poco de miedo a esa unión de todo el arco de la derecha y hemos demostrado que queremos seguir mirando hacia delante y no hacia atrás: no queremos volver a tiempos pasados ni a cavernas, ni a propuestas ridículas, como las de los toros, o cosas parecidas, que no tienen cabida ni en nosotros ni en las generaciones que vienen detrás. Hay que mirar siempre hacia delante y nunca hacia atrás", añadió Vallina, quien considera "imprescindible" un "renacer" porque, añadió, "Asturias está en peligro como para echar el cierre".