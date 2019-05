Juan Vázquez: "Mi campaña estará centrada en hablar de la gente y de sus problemas"

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de Asturias, Juan Vázquez, ha asegurado hoy que quiere centrar su campaña en hablar "de la gente y con la gente, de los problemas que tienen y no entre unos políticos y otros". En este sentido quiso referirse a quiénes unos días "unos me colocan en la derecha, en la cuarta derecha, no sé si habrá quinta o sexta, otros en la izquierda, esa es la constatación clara de que todos nosotros estamos en nuestro sitio, en el que nunca nos movimos, en el centro, a mí no me van a decir dónde estoy, y no me van a decir qué es lo mejor para Asturias".

Así lo ha dicho durante el acto de presentación de la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Gijón, una ciudad en la que "nuestras expectativas son estupendas, como han ratificado las recientes elecciones generales y que Cs es la alternativa que tiene Asturias". "Somos la única alternativa moderada, estable, ascendente y única que hay en Asturias en este momento", ha añadido Vázquez.

El candidato a la alcaldía de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, por su lado, ha asegurado que la lista está formada por personas que aportan soluciones a los problemas de los gijoneses, que vive en diferentes barrios de la ciudad y proviene de diversos ámbitos sociedad civil. "Una candidatura creada para ganar la alcaldía y devolver a la ilusión a Gijón y cambiar el rumbo de una ciudad gobernada por Foro con un balance totalmente negativo", ha manifestado.

El diputado electo al Congreso de los Diputados, Ignacio Prendes, finalmente, ha señalado no tiene ninguna duda de que la candidatura que se ha presentado hoy es "ganadora, una candidatura de futuro, del centro y la moderación, dónde siempre ha estado Ciudadanos".