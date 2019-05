Puigdemont puede ser candidato, según el Supremo, pero decidirá el Juzgado

El Tribunal Supremo considera que el expresident Carles Puigdemont, al igual que los exconsejeros Clara Ponsatí Antoni Comín, pueden ser candidatos en las elecciones europeas del 26 de mayo. Un auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal no aprecia "causa de ineligibilidad" para excluirlos de la candidatura de JxCat, como hizo en su día la Junta Electoral Central (JEC). Sin embargo, el Supremo devuelve a los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo para su resolución inmediata los recursos de los aspirantes a candidatos por considerar que es en esa instancia donde se debe dar respuesta a los recursos presentados.

El auto del Tribunal Supremo es un viaje de ida y vuelta de los recursos de Puigdemont, Ponsatí y Comín, que en menos de cuarenta y ocho horas retornan a los tres Juzgados de lo Contencioso -Administrativo de los que salieron el sábado hacia la alta instancia judicial. El objetivo de esta inhibición era evitar que las resoluciones de los jueces a los que llegaron los recursos fueran discrepantes en un asunto sobre el hay controversia jurídica. La propia JEC se mostró dividida cuando acordó la exclusión de la lista europea del expresident y los exconsejeros prófugos. El origen del desacuerdo entre los miembros de la Junta Electoral -materializado en cuatro votos particulares, entre ellos el de su presidente y su vicepresidente- es la colisión entre la evidencia de que los tres candidatos no residen en España, para sustraerse a la acción de la justicia, y, por tanto, no pueden figurar en el censo, y la del peso del derecho de sufragio pasivo, que la Constitución protege y que ninguno de ellos perdió. La Fiscalía se adhirió a esta última interpretación, con críticas por parte del PP -que junto a Ciudadanos promovió el recurso contra la candidatura en la que figuraba Puigdemont- por considerar que estaba inducida desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Interpretación garantista

El auto del Supremo se adhiere a la interpretación garantista y afirma que el sufragio pasivo es un derecho reconocido en la Constitución a todos los españoles, por lo que "solo cabe excluir de sus ejercicio a quienes se encuentren incursos en causa de inelegibilidad". Entre las que prevé la ley "no figura la de hallarse en rebeldía, como se encuentran los recurrentes", señala el auto, por lo que "en cuanto ciudadanos españoles tienen derecho a presentarse como candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo". El alto tribunal apuntala su criterio al señalar que es doctrina reiterada "la que subraya que las causas de inelegibilidad deben ser interpretadas restrictivamente y que las dudas en esta materia deben ser resueltas de la manera más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso deja de manifiesto su criterio en consideración a las "muy especiales circunstancias en las que nos encontramos". Sin embargo, asume que los recursos deben resolverse en la instancia desde la que llegaron al Supremo: en los tres Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que le remitieron los asuntos, a los que insta a dar respuesta con urgencia. La Sala "no ignora la extraordinaria importancia" del recurso ni que debe responderse "con la máxima rapidez", como ordena la legislación electoral, pero ello "no autoriza a esquivar o ignorar las normas legales que atribuyen la competencia jurisdiccional" a los Juzgados ordinarios. El auto señala que no se trata de un "capricho formalista", sino de un mecanismo que "impide a las partes escoger el órgano judicial que consideren conveniente y a los jueces tomar o dejar asuntos a su libre arbitrio".