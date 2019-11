Los candidatos asturianos llaman al voto útil para desbloquear el gobierno

Los candidatos al Congreso de los Diputados de los partidos que ya cuentan con representación en la cámara baja por Asturias midieron hoy sus fuerzas, entre aplausos y algún que otro abucheo, en el debate electoral celebrado en LA NUEVA ESPAÑA. Los cinco parlamentarios protagonizaron un debate ágil y en el que abordaron los temas que centran el interés en la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre.

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, reivindicó que "el voto nos iguala a todos". "La persona que no tiene patrimonio y tiene solo su voto que piense que tiene al lado al PSOE y que no se va a arrepentir", enfatizó Carcedo durante su último minuto de intervención. Durante el debate la asturiana se mostró especialmente combativa en los temas relacionados con su área de trabajo (la Sanidad) y con la rebaja de impuestos ofrecida por la derecha. "Cómo vamos a pagar los servicios públicos", se preguntó.

La cabeza de lista al Congreso por la coalición PP Foro Asturias, Paloma Gázquez, apeló por su parte al voto útil. "Tenemos que buscar la eficacia del voto, los votos sin escaño no nos llevan a nada", afirmó. "Con Sánchez no habrá gobierno y votando a Vox y a Ciudadanos tampoco", enfatizó. Gázquez llegó incluso a utilizar una de sus intervenciones en el debate para defender los pactos de su partido con Vox. "Prefiero estar al lado de las víctimas como Ortega Lara que al lado de terroristas como Otegui", sentenció.

Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos, fue la candidata que más criticó que se hablara de temas no directamente relacionados con el Principado durante el debate. "Me pregunto si en un periódico catalán estarían hablando a día de hoy de los problemas de Asturias", criticó. "En los últimos años el precio de la luz ha subido más de un 60 por ciento, los salarios no. A veces nos podemos equivocar pero ahí está la ciudadanía para decir cuándo nos equivocamos", asumió.

El vicepresidente del Congreso de los Diputados y cabeza de lista de Ciudadanos por Asturias, Ignacio Prendes, declaró el voto de los "moderados que no creen en los bloques" porque "corremos el riesgo de sustituir el bipartidismo por el bibloquismo". "El objetivo de Ciudadanos es poner en marcha las reformas aplazadas que no han hecho los gobiernos del PSOE o el PP", concluyó.

Por parte de Vox el candidato José María Figaredo insistió en varias ocasiones en la necesidad de que el resto partidos (sobre todo el PSOE y Unidas Podemos, a los que aludió personalmente), condenaran la violencia ejercida en las últimas horas contra su partido. "Queremos ayudar a los jubilados y pensionistas. Y cuando sobre, a los de afuera, preferentemente en sus países porque nadie quiere tener que marchar de su tierra", enfatizó.

La fórmula elegida por el periódico para el debate permitió a cada candidato administrar un tiempo tasado, que estuvo medido en todo momento de forma precisa por jueces deportivos de la Federación Asturiana de Baloncesto. El debate se dividió en tres bloques y versó sobre asuntos de interés para Asturias. El primer bloque abordó el asunto que los asturianos consideran el principal problema para la región, según constató la encuesta publicada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado fin de semana: el empleo. En este apartado, los candidatos pudieron aportar sus soluciones tocando cuestiones adyacentes como el futuro industrial de Asturias o los efectos de la transición ecológica en el tejido productivo del Principado.

El segundo bloque versó sobre otro gran reto al que se enfrenta Asturias y que necesita de políticas adecuadas en el ámbito estatal: la despoblación y la crisis demográfica, con sus implicaciones en otras cuestiones como políticas de natalidad o la nueva financiación autonómica.

El tercer bloque abordó la política social, tan relevante en una comunidad autónoma con una alta tasa de envejecimiento. Los representantes de los partidos podrán exponer aquellas cuestiones vinculadas con el bienestar social, la Sanidad o la Educación que consideren relevantes.

Finalmente, hubo un bloque de contenido un poco más libre y basado en preguntas del público. En el último tramo se abordaron otras cuestiones relevantes, como el desafío independentista en Cataluña (que generó algún que otro enfrentamiento entre los candidatos), o la política de pactos para desbloquear la formación del gobierno. El debate, cuya duración fue de unos noventa minutos, se cerró con una intervención de cada candidato para pedir el voto y diferenciar su propuesta política de la de sus contrincantes.