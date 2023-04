Alta tensión entre los candidatos de Podemos y la dirección de Podemos Asturies tras registrar la lista autonómica del.partido morado en la Junta Electoral Provincial, puertas afuera del Palacio de Justicia de Oviedo.

Tras registrar la candidatura y una vez fuera del edificio judicial los candidatos Xune Elipe y Laura Tuero intentaron que la secretaria de Organización de Podemos Asturies, Olaya Suárez, les confirmase los integrantes de la lista al Principado. Pero la dirigente, que es la cabeza de lista en el Ayuntamiento de Gijón, se negó a facilitar una copia de la candidatura y a confirmar los nombres de los primeros puestos de la lista, tal y como pedían Elipe y Tuero. Los integrantes de la dirección que acudieron a registrar la candidatura habían sido recibidos con gritos de "esta lista se respeta" y "vergüenza".

Olaya Suárez acompañó a la Junta Electoral a la apoderada de Podemos, una trabajadora del partido. También estaba presente Rocío Val, la gerente de Podemos estatal. El incidente se produjo una vez que la dirección de Podemos había registrado la candidatura electoral, en la que no estaba incluido Jorge Fernández, el número cuatro, por haber sido suspendido de militancia. Varios integrantes del sector crítico que se habían dado cita desde las seis de la tarde en el Palacio de Justicia de Oviedo aguardaron hasta cuatro horas y media a que llegasen los integrantes de la dirección autonómica para registrar la lista, entre ellos el propio Jorge Fernández. Avanzada la noche llegaron Xune Elipe y Laura Tuero, los números dos y tres, componentes de la lista que ganó las primarias con la pediatra Covadonga Tomé al frente, que no pudo acudir a la concentración ante la Junta Electoral porque estaba de guardia en el Hospital de Arriondas.

El momento de mayor tensión se produjo a raíz de que Xune Elipe y Laura Tuero pedían los detalles de la lista o, al menos, una copia de la candidatura inscrita pasadas las diez y media de la noche. "Por favor, tenemos derecho ¿no nos podéis pasar una copia", planteó varias veces Elipe. No hubo posibilidad alguna de diálogo y la secretaria de Organización, Olaya Suárez, se limitaba a responder a las preguntas de los medios que "la lista es la que corresponde por los documentos del partido, mientras de fondo se oían gritos de "No nos representan". Al final, la dirigente se alejó de las inmediaciones del palacio judicial ovetense con la compañía de varios agentes de policía que habían seguido de cerca la concentración de los críticos y la interpelación colectiva a la secretaria de Organización de Podemos Asturies.

Minutos después, Laura Tuero y Xune Elipe abundaron en sus críticas a la dirección autonómica de Podemos. "Fue un verdadero calvario desde que ganamos las primarias en noviembre hasta hoy a ultimísima hora cuando se acaba el plazo para registrar las candidaturas (...) Un hermetismo absoluto, una falta de consideración a los compañeros y compañeras que supuestamente vamos en la lista porque ahora mismo yo no se si soy candidato y si Laura es la número tres, no sé si Jorge irá o quien ocupará su puesto. Esto demuestra la sinrazón de una dirección que perdió el norte hace mucho tiempo. Es muy lamentable y muy triste". Laura Tuero explicó que tras pedir una copia, "hemos desistido en el intento porque hemos visto que estaban absolutamente blindados. (:::) La imagen muy triste de este partido es que la secretaria de Organización, Olaya Suárez, y el resto de personas de la organización que registraron la lista, se han ido rodeados de nueve policías antidisturbios y no han querido pararse con sus compañeros de partido". De momento, Tuero no quiso adelantar posibles acciones a realizar una vez confirmada la expulsión de la lista de Jorge Fernández, que había sido el cuarto candidato más votado en las primarias de noviembre pasado. "Es algo que debemos hablar y valorar con la número de uno de la lista, Covadonga Tomé, que no ha podido estar aquí", concluyó la número tres de la lista de Podemos por la circunscripción central.