Paro juvenil: mejoría presente e incógnita futura

La comunidad autónoma continúa inmersa en la pelea contra uno de los grandes problemas que aquejan su mercado laboral. La última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada, la correspondiente al primer trimestre de este año, revela que son un 36,4% los menores de 25 años canarios que desean trabajar pero no encuentran dónde. Son casi seis puntos más de los que se encuentran en dicha situación en toda España (30%). Nadie discute que la cifra continúa siendo excesiva. Sin embargo, ahora está mucho más atenuada de la que se observó tras la crisis económica de 2008.

«En 2013 rozamos el 70%, siete de cada diez», destaca la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Elena Máñez. No niega, sin embargo, que el tren no ha llegado a ninguna estación aún. Será en los próximos años cuando se determine si continúa circulando por la misma vía o vuelve a sufrir un descarrilamiento. Y no siempre en función de la acción política. Cuando en 2020, la expansión del coronavirus obligó a detener la actividad económica, la tasa antes señalada volvió a dispararse, como lo hicieron todos los indicadores que alertan en cualquier momento de la mala marcha del mercado laboral.

El análisis por tramos de edad revela que cuando vienen curvas son todos los ciudadanos los que las padecen, pero no es menos cierto que los colectivos con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo –jóvenes, mujeres, mayores...– las sufren con más intensidad. Lo mismo sucede sensu contrario. «Los jóvenes siguen la tendencia del resto», destaca el decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias, Josué Gutiérrez.

Lo dicen los números

La mejora es evidente a la luz de los números. Basta observar el 45% de tasa de paro entre los menores de 25 años canarios que existía en el primer trimestre de 2019, cuando no se tenía noticia alguna de la pandemia que llegaría un año después. "Son diez puntos menos, y si observamos el paro registrado, son 10.000 jóvenes menos los que buscan empleo; se ha reducido un 25% en esta legislatura". En plena campaña electoral, son cifras que invitan a felicitarse y expandirse, pero hasta la propia consejera Máñez insta a manejar la estadística «con toda la prudencia». Ella también es consciente de que el actual contexto «es complejo».

Un término polisémico que Josué Gutiérrez ayuda a delimitar. En opinión del también profesor de Sociología de la ULL, estamos viviendo una «realidad ficticia. No es normal que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma crezca un 10%». Incrementos de la recaudación, que propician impuestos como el IGIC, por ejemplo, al margen, Gutiérrez estima que se ha generado «una burbuja» alimentada por las ayudas establecidas por Bruselas para permitir a los países miembros salir del agujero al que los condenaron las restricciones aprobadas para atajar la crisis sanitaria.

"Son diez puntos menos que en 2019, y si observamos el paro registrado, son 10.000 jóvenes menos los que buscan empleo" Elena Máñez - Consejera de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de Canarias

En ese paquete cabe incluir la suspensión de las reglas fiscales que desde el inicio de la pasada década mantenían el cinturón de las cuentas públicas ajustado con firmeza. En definitiva «hay una deuda importante que no se sabe cómo se pagará», subraya el decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias. Una opinión que también da cabida a la necesidad de atajar problemas con los fondos dispuestos por la Unión Europea.

12.000 contratos en cuatro años

Entre ellos el del paro juvenil. Y ahí radica una de las grandes acciones que explican la mejoría aparte del «dinamismo de la economía», al que alude Elena Máñez y que alimenta principalmente un resurgimiento del turismo inesperado en su rapidez y, sobre todo, intensidad. El incremento del presupuesto ha permitido, por ejemplo, el refuerzo «de las políticas activas de empleo para reorientarlas también a las nuevas actividades económicas que van apareciendo», incide la consejera. De esa manera se explica la gran participación de la población joven en las 15.000 contrataciones que se produjeron el pasado año en el sector audiovisual o los planes de empleo que han permitido acceder a un puesto de trabajo a otros 12.000 jóvenes durante los últimos cuatro años.

Además, con «mayor estabilidad y calidad» del empleo, subraya la secretaria de Acción Sindical, Mujeres y Juventud de CCOO-Canarias, Esther Martín. «Uno de cada dos contratos que se firman son indefinidos», añade. Y eso también es un acicate para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral. Los años que anteriormente tenían que pasar para poder contar con un contrato indefinido sobre el que comenzar a construir un proyecto de vida –solicitud de créditos o alquiler de vivienda, por ejemplo– se han convertido en escasos meses tras la reforma laboral del año pasado.

"Hace tiempo que el trabajo no es el asunto central para la juventud" Josué Gutiérrez - Decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias

No obstante, «hace tiempo que el trabajo no es el asunto central para la juventud», matiza Josué Gutiérrez, quien añade que el ocio «ocupa un espacio que no tenía hace 40 años». El esquema que se impone entre los tramos de menor edad de la población, según el profesor de Sociología de la ULL, es el de atender «las oportunidades que vayan saliendo y disfrutar mientras tanto». Un esquema de vida que, además, facilitan las nuevas tecnologías.

Al margen del devenir político, Gutiérrez se confiesa «optimista» a pesar de que sean ya muchos los años que se viene advirtiendo de que está llegando «un momento en el que no habrá trabajo para tanta gente». No obstante, mezcla ese optimismo con la expectación que le provoca saber «cómo se afrontará el enorme gasto público que ha habido que hacer» para, entre otras cosas, poner coto al desempleo juvenil.