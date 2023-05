Como cada cuatro años por estas fechas, los asturianos serán llamados a las urnas el próximo 28 de mayo. Muchos ya tienen claro su voto, mientras que otros aprovecharán estas semanas previas para reflexionar y tomar una decisión. Por otro lado, también hay que tener en cuenta las dudas que les puedan surgir a los votantes más jóvenes que participarán en las elecciones por primera vez. Por ello, para aclarar cualquier tipo de cuestión entre los noveles o recordar el procedimiento a los más experimentados, esta es una guía, a modo de resumen, sobre la jornada electoral.

¿Qué resultados pronostican las encuestas?

Según los últimos sondeos, salvo giro radical de última hora, no habría cambios significativos en el gobierno del Principado. El PSOE volvería a ser la fuerza más votada, con 19 escaños, aunque perderían uno respecto a los 20 de la actual legislatura. Por lo tanto, para reeditar su gobierno necesitarían el apoyo de Podemos, que obtendría tres escaños, y de Convocatoria por Asturies, la coalición de IU y Más País, que revalidaría los dos escaños de IU de las pasadas elecciones. El segundo partido más votado sería el PP que, con 15 escaños, obtendría cinco más que en los pasados comicios. Le seguiría Vox con cuatro escaños, el doble de los conseguidos en 2019, mientras que Foro solo contaría con un diputado autonómico y Ciudadanos perdería a los cinco con los que cuentan actualmente. Por lo tanto, una hipotética coalición de derechas no lograría alcanzar los 23 escaños necesarios para obtener la mayoría absoluta.

¿Cómo y dónde tengo que votar?

La información sobre el colegio electoral designado aparece en la tarjeta censal que se envía al domicilio postal de cada elector. Acudir a una mesa electoral distinta de la indicada en la tarjeta censal supone la imposibilidad de votar. Además, es imprescindible portar el DNI, el pasaporte o el carné de conducir. Si el DNI está caducado sigue siendo válido, siempre que sea original y no una fotocopia.

Por otro lado, los residentes en España que opten por enviar su voto por correo tienen aún hasta el 18 de mayo para solicitarlo tanto en las oficinas de Correos como en su página web. Posteriormente, se les enviará la documentación electoral necesaria y deberán entregar el sobre con su voto y sus credenciales antes del día 24 en la oficina de Correos correspondiente.

¿Hasta qué hora se puede votar?

La mesa electoral se forma a las 8 de la mañana, hora a la que deben personarse sus miembros elegidos (presidente, vocales y suplentes) y notificados previamente. Tras esto, comienzan los preparativos y, una hora después, comienza oficialmente la jornada de votación, que se extiende hasta las 20 horas. Llegado ese momento, si no ocurre ningún imprevisto, el presidente de la mesa procede a anunciar en voz alta que concluye el horario de votaciones.

Si el presidente no ha acudido, le sustituye su primer suplente. En caso de fallar también este, le sustituye el segundo suplente y, si este tampoco ha acudido, toma posesión como presidente el primer o el segundo vocal, por este orden. Del mismo modo, los vocales que no han acudido o que toman posesión como presidente son sustituidos por sus suplentes. No puede constituirse la mesa sin la presencia de un presidente o presidenta y dos vocales.

¿Qué material electoral es necesario?

En cada mesa electoral debe haber una urna para cada una de las elecciones que se celebran, en este caso autonómicas y municipales. Las urnas deben identificarse para evitar errores o confusiones y deben estar cerradas y precintadas como garantía de que no pueden ser manipuladas.

Por otro lado, también debe haber una cabina de votación con una cortina para proteger el secreto del voto, así como un número suficiente de sobres y papeletas de todas y cada una de las candidaturas que se presentan a cada elección. Cada mesa electoral debe contar con dos ejemplares certificados de la lista del censo electoral correspondiente a la mesa. De los dos ejemplares, uno se debe exponer en la entrada del local para que lo puedan consultar los votantes y el otro debe quedar a disposición de la mesa para que sus miembros puedan comprobar la inscripción de cada votante en el censo.

¿Cuándo comienzan a saberse los resultados?

Una vez concluidas las votaciones, comienza el proceso de escrutinio en cada una de las mesas electorales designadas. Para ello, el presidente extrae los sobres de las votaciones, leyendo en voz alta la lista elegida y enseñando la papeleta a los vocales, interventores y apoderados. De forma simultánea, en los exteriores empiezan los sondeos a pie de urna, que aportan los primeros datos iniciales que pueden marcar tendencia de la evolución del escrutinio.