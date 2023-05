Los candidatos a presidir al Principado se someten a la "Muelectología": siete retratos que captan su esencia

Diego Canga, PP

Derecha de gestor

El primero de los candidatos autonómicos en pasar por el objetivo del fotógrafo gijonés Muel de Dios es el ovetense Diego Canga Fano, aspirante a la Presidencia del Principado por el PP y fichaje estrella de Fejóo para tratar de hacerse con el Gobierno asturiano.

Nada más llegar al estudio del fotógrafo gijonés, Canga se detiene unos instantes a acariciar a "Leo", el perro de Muel de Dios, que sale inmediatamente a su encuentro al ver invadido su territorio.

Canga se entretiene en darle "unos mimos" al pequeño "Leo", que siempre está tratando de meterse en todas las fotografías. Es conocida la pasión del candidato popular por estas mascotas y, en especial, por su perra "Checha".

El objetivo de Muel de Dios para la serie de retratos que se publicará a lo largo de los próximos días es centrarse en las manos de los aspirantes al Principado, ya que uno de ellos a partir del 28-M tendrá el destino de Asturias en sus manos.

Antes de que el fotógrafo acierte a encontrar el gesto con el que piensa retratarlo, Diego Canga se adelanta y hace una propuesta. "Mira, esto es supertípico mío". Y se pone como quedó inmortalizado en la foto. Tiene la derecha adelantada, es la mano de un candidato que asegura que tiene mano en Europa y que luce un curriculum de buen gestor. Pero no es el único gesto que propone. Cangas explica que se pasó 11 años trabajando "codo con codo" con italianos en Bruselas y que aprendió algunos de sus gestos más característicos. Muel dispara, pero quedan entre las fotos descartadas.

Carolina López, Vox

Seria sonrisa

Carolina López (Tineo, 1985), candidata de Vox a las elecciones autonómicas del próximo 28-M, llega a la sesión de fotos en el estudio gijonés de Muel de Dios con una favorecedora chaqueta amarilla. Viene acompañada de su amiga y mano derecha en esta campaña electoral, Aurora Iglesias. Hay quien encuentra a primera vista un cierto parecido físico entre ellas. Después de aclarar que no, que no son familia, explican que se conocieron cuando la candidata había terminado sus estudios de arquitecto técnico en Zamora y como, justo entonces, había estallado la crisis que se llevó por delante el sector inmobiliario nacional, Carolina tuvo que buscar empleo en otro sector. Trabajó en una tienda de telefonía móvil, donde trabó amistad con su formadora, que ahora la acompaña en su carrera electoral para optar, por primera vez, a la presidencia del Principado.

Carolina es hija de hosteleros tinetenses –sus padres tienen una pulpería en Oviedo y su hermano tiene un restaurante en la capital–. Ayudando en el negocio familiar aprendió a tratar con la gente con sonrisa y atención, pero en los plenos de Tineo –donde fue elegida concejala en 2019– hace una oposición percutora y algo seria.

Carolina lleva a sus abuelos Celia y Antón en el corazón y también al cuello: en una medallita donde están grabados sus rostros. En recuerdo de su abuelo se adorna con una joya de la Cruz de la Victoria y, en el brazo izquierdo, con un tatuaje con este símbolo de la monarquía asturiana que ahora está en la bandera autonómica de Asturias.

Covadonga Tomé, Podemos

Podemos serenarnos

La pediatra Covadonga Tomé, candidata de Podemos a la Presidencia del Principado es la tercera retratada por el fotógrafo gijonés Muel de Dios en esta serie de encuentros en su estudio con los políticos que tendrán Asturias en sus manos a partir de las elecciones autonómicas y municipales del próximo día 28.

Al natural, Covadonga Tomé (Luarca, 1970) resulta más alta de lo que parece en las fotos que se han publicado de ella en los periódicos y, desde luego, mucho más serena de lo que debería de estar una candidata que concurre a las elecciones con un expediente abierto por la dirección de su propio partido y con un conflicto interno con encierro en la sede incluido. La serenidad, por lo menos a ojos vista, parece ser una de las características sustanciales de esta aspirante a la presidencia regional. Con esa mirada de médico que escucha, y va diagnosticando, los padecimientos referidos por su paciente posa ante Muel con las manos anudadas, en una engarradiella de dedos que bien podría simbolizar la que hay entamada en Podemos.

A Tomé, que fue cooperante en el tercer mundo, que viajó con su hija a la India para conocer al niño que tenían apadrinado, no se la ve intimidada en absoluto por el fuego amigo de Podemos y, mucho menos, por la cámara de Muel, que tira de gran angular, un objetivo un tanto intrusivo. Covadonga Tomé, Perdió a su padre –es hija de médicos, padre y madre– cuando tenía 12 años y dice que, a la hora de buscar parecidos, ella es igual que él: "Tomé, Tomé".

Lolo Iñarra, Ciudadanos

Consenso y servicio

Manuel Iñarra, "Lolo" (Gijón, 1971) es el cuarto retratado por el fotógrafo gijonés Muel de Dios dentro de la serie de imágenes de los candidatos a las elecciones del próximo día 28; los hombres y mujeres que tienen Asturias en sus manos. Las de Lolo Iñarra están juntas, como delimitando el estrecho espacio político que le va quedando a Ciudadanos. Pero él, como profesor de educación física que es, y como entrenador de fútbol especialmente querido por sus jugadores, va a salir a jugar el partido con la vocación de servicio que le imprime a la política. El servicio a los demás y la orientación social, dice, es algo que aprendió de los claretianos del Corazón de María, el colegio gijonés donde estudió. La misma vocación de servicio que imprime a su actividad docente, que ejerce en las escuelas de Lada, en el concejo de Langreo, y de la Güeria Carrocera, en el de San Martín del Rey Aurelio. Estuvo itinerante en varios centros rurales de Asturias. Su primer destino fue San Juan de Beleño, en Ponga.

Iñarra es un candidato que no va de candidato, un tipo de la calle que se define ideológicamente mismo como "liberal", un liberal partidario siempre del consenso: "Como la gente no llegue a acuerdos, ¿a dónde iremos, entonces?".

El día 28 se sabrá qué le ha deparado la disputa electoral a Iñarra y a Ciudadanos. Si le va mal, habrá alguien que se alegre especialmente. Una niña, una alumna suya, se le acercó hace unos días, después de enterarse que se presentaba de candidato, lo abrazó y le rogó: "Profe, no te vayas".

Adrián Barbón, PSOE

Mano izquierda

Adrián Barbón, candidato del PSOE a repetir como Presidente del Principado, pasa hoy por el objetivo del fotógrafo gijonés Muel de Dios. Aparece con la izquierda adelantada. Es la mano con la que se conduce habitualmente este lavianés nacido en 1979, experto en tener mano izquierda con cualquiera que se cruce en su camino, dejándole la indudable sensación de que lo conoce y aprecia de toda la vida. Y es probable que cuando se vuelva a encontrar con él, Barbón recuerde su nombre, apellidos, lugar de nacimiento y lazos de parentesco, y vuelva a percibir esa sensación de familiaridad que Barbón emite casi a chorro.

En la mano izquierda, el presidente asturiano que más importancia da a todo tipo de simbología (firmó sus primeros decretos en el escritorio restaurado del socialista Belarmino Tomás, presidente del Consejo Soberano de Asturias y León) luce una pulsera de cuero con los colores de la bandera de Asturias (azul y amarillo) que le regaló una amiga, la diseñadora yerbata María Menéndez, cuya marca de ropa se llama "La Raposa " y que hace poco abrió tienda en Nava.

Barbón es el candidato de la cercanía máxima. Saludó y abrazó a todos los participantes en la sesión: a Muel de Dios, otro empatizador nato; a su compañera de estudio y mano derecha, Eugenia Luna, y a Mónica Arango, becaria y promesa de la fotografía.

Hasta sus adversarios políticos reconocen a Adrián Barbón un talento sobresaliente en la política del tú a tú, la que se cuida de los detalles y de mantener la temperatura emocional. Barbón, si no gana, empatiza.

Ovidio Zapico, IU-Más País-IAS

Puñu enriba

Ovidio Zapico, candidato de IU a la presidencia del Principado, pasa hoy por el objetivo del fotógrafo gijonés Muel de Dios, que en esta campaña anda retratando las manos de los que van a tener Asturias en sus manos a partir del próximo día 28. Ovidio Zapico (1971) es uno de los tres lavianeses que en esta convocatorio son cabeza de cartel a la presidencia del Principado. Los otros son los Adrianes: Barbón (PSOE) y Pumares (PP). De los tres es el que menos apariencia de candidato tiene, el único que se ha presentado sin americana ni asesores. De hecho, entró en el estudio de Muel y casi ni se escuchó. Y eso que hay una campanina que avisa cuando detecta cliente. Ovidio Zapico viste vaqueros, camisa blanca, es un tipo desprovisto de cualquier tipo de pomposidad. Un tipo normal que habla sin darse pisto y que también escucha. Un candidato que cuenta que la campaña, por lo que está viendo en otros partidos, le está pareciendo un mercadeo, de tantas ayudas y cosas fiscales que andan ofreciendo por los mítines.

Ovidio es un tipo frugal que casi nunca suele desayunar y que, por tanto, se va de la sesión de Muel sin tomar uno de los legendarios "café bombón" que ofrece el fotógrafo gijonés, que se hacen con café, leche condensada y todo el protocolo de esa voz que tiene Muel, que valdría para hacer de Marcos Mundstock, de "Les Luthiers".

Total que el candidato que no parece candidato entra a posar un poco y, a la hora de encontrar un gesto que le retrate, saca el puño. Aquel puño enrriba de cuando se cantaba lo de arriba parias de la tierra, en pie famélica legión.

Adrián Pumares, Foro Asturias

A ver qué cae

Adrián Pumares, lavianés de 1989, es el último de los candidatos autonómicos en ponerse en las manos del fotógrafo gijonés. El más joven de los aspirantes a la presidencia del Principado, al frente de la lista de Foro Asturias, es suficientemente joven como para tener ya un cierto repertorio gestual ensayado cuando toca hacer fotos. Los "boomers" y la "generación X" no saben qué hacer con la boca y con las manos, los "milennials" (eso es Pumares), "centennials" y de ahí hasta los recién nacidos, ya todos vienen con la aplicación de telegenia y fotogenia incorporada. Total que Pumares, que tiene el gesto afilado y es rubio querubín de ojos azules, sabe posar y hasta darse un cierto aire presidenciable con la americana y la percha de jugador de rugby como fue. Otra cosa es que el horizonte no se perfile del todo halagüeño para su partido en la Junta después del conflicto interno que tuvieron que pasar para "descascarillarse", es decir para quitarse de encima a Francisco Álvarez-Cascos, fundador del partido y destructor de mundos a la derecha del PSOE. Las elecciones serán la prueba de resistencia de la formación que nació como laborioso hormiguero del casquismo que tenía que desbrozar Asturias. Sobrevivan o no, después aún tendrán que completar en un juicio aún sin fecha la operación de matar al padre, que está acusado de apropiación indebida de unos 180.000 euros del partido. Mientras llega ese momento, Adrián Pumares viaja ligero de Cascos hacia las elecciones autonómicas, con las manos abiertas a ver qué cae. Todo dependerá de cómo queden los bloques izquierda / derecha el día 28.