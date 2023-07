El líder de Vox y candidato a las elecciones generales del 23 de julio, Santiago Abascal, acusó este viernes al Partido Popular de usar "malas artes" contra su formación durante la campaña electoral y recordó además al presidente ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, que la mayoría absoluta que le garantizaría un gobierno en solitario está fijada en 176 escaños.

Ante más de un millar de seguidores congregados en Palma frente a la catedral, Abascal cargó contra el PP porque cree que está "más preocupado" por ganar a Vox que por ganar al PSOE. Antes, el líder de Vox lo atribuía a un "despiste" de Feijóo, pero este viernes ya ha denunciado "mala intención" en el PP.

En concreto, señaló Murcia como "sacrificio" de Génova para colocar a Vox en una situación "difícil" y culpar a los de Abascal de no "regalar" sus votos para la investidura de Fernando López Miras como presidente regional. "Les pido que no se equivoquen de adversarios y no se equivoquen de aliados; que dejen de utilizar malas artes", reclamó a los ‘populares’.

Abascal también denunció el uso de las encuestas como medio de "manipulación" y acusó a los medios de comunicación de censurar su mensaje. Como ejemplo puso la intervención este jueves en el mitin que dio en Valencia de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, mediante videoconferencia. "Ocurrió una cosa que parecía importante, pero en las portadas ni una sola noticia", lamentó, denunciando que, en cambio, "las cabeceras del PP" sí recogerán si "tose un concejal de Vox y salpica a alguien en el pueblo más remoto".

"Menos soberbia"

Pero además, criticó que Feijóo haya dicho que al PP solo le faltan 20 escaños para gobernar en solitario. "Le falten 20, 30, 40, 50 o 60 escaños; lo que significa es que le faltan escaños", respondió Abascal recordando que la mayoría absoluta está fijada en 176 diputados y los partidos tendrán que negociar si no alcanzan esa cifra.

En cualquier caso, el líder de Vox dijo que él prefiere esperar el resultado de las urnas "con un poquito menos de soberbia" porque el 23 de julio está en juego un "cambio de rumbo muy importante". "No queremos que donde se sienta el socialismo rojo ahora se siente el socialismo azul; nosotros queremos una alternativa completa", reivindicó.

"Que te vote Txapote"

Por su parte, la diputada en el Parlamento balear Patricia de las Heras reivindicó, durante el mitin que ofreció Santiago Abascal en Palma, la necesidad de "echar a la izquierda" y "a la corrupción, el comunismo, el separatismo y el terrorismo del Gobierno". Fue entonces cuando muchos de los simpatizantes de Vox congregados empezaron a corear "Que te vote Txapote", convertido ya en un lema contra el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. De las Heras se sumó al cántico desde el escenario.