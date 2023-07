Feijóo copia la estrategia de Ayuso con Vox para rozar la mayoría absoluta

"El Feijóo que vimos el lunes en el debate no era el Feijóo cauto y prudente del Senado", señala un alto cargo del PP de Castilla y León. Ese día, coinciden varios diputados y presidentes autonómicos consultados para esta crónica, Alberto Núñez Feijóo empezó a consolidarse como alternativa a Pedro Sánchez. "Salió contundente y hasta chulo a decirle a Sánchez muchas cosas de las que piensan los españoles. Muchos espectadores se pudieron identificar con Feijóo, ese fue su gran triunfo", señala un asesor del político gallego.

En la Moncloa incluso alguien dijo aquella noche que el líder del PP parecía hablar como Isabel Díaz Ayuso. No iba mal encaminado: dos días después, el martes, se supo que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, ayudó a Feijóo a preparar el cara a cara porque Ayuso le pidió a él y al resto de su equipo que se pusieran a disposición. Ella siempre se podrá sumar ese tanto si el líder del PP llega a la Moncloa...

Pero la influencia de Ayuso no solo se ha visto en el debate, a través de Rodríguez. También en la estrategia que el candidato del PP ha seguido desde el miércoles: el dirigente gallego empezó a sembrar dudas sobre el voto por correo (ella habló de que Sánchez iba a intentar un "pucherazo" en el último mitin de las municipales y autonómicas de mayo); Feijóo se ha negado a condenar el cántico contra el político socialista que gritan los populares y los ultras de Vox "Que te vote Txapote" (Ayuso fue la primera del PP en usarlo); y este viernes evitó hablar de víctimas del franquismo cuando le preguntaron si iba a mantener los planes de resignificación de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos). "Soy absolutamente respetuoso con las personas que han sido… que se han muerto en la guerra de los dos bandos y creo que este momento debería servirnos para no volver a dividir nunca más a la sociedad española”, afirmó el jefe del PP en una entrevista de Onda Cero.

Feijóo no quiere molestar al votante del partido de ultraderecha. El líder del PP considera que ya ha logrado convencer a los votantes del PSOE más moderados y ahora quiere ganarse al 20% de electores que, según información de su partido, dudan entre votarle a él o a Santiago Abascal (Vox).

Cálculos más optimistas

Ayuso consiguió este mes de mayo arrasar en la Comunidad de Madrid y llegó a la mayoría absoluta. Feijóo en estos momentos tiene lejos esa mayoría contundente, según las encuestas publicadas, aunque en Génova los cálculos son mucho más optimistas. Consideran que ya están en torno a los 150 escaños, porque sus sondeos internos les dan que han conseguido neutralizar a Vox "en la España rural" de las dos Castillas y Galicia en las que algunas de sus provincias reparten tres o cuatro escaños. Y ahora, estos próximos días, quieren incidir en las provincias medianas. Feijóo tiene previsto visitar a partir del domingo, entre otros territorios, Zaragoza (están en juego 7 escaños), Palma de Mallorca (8), Valencia (16), Málaga (11) y A Coruña (8).

Este viernes, en un mitin en Oviedo, Feijóo no reveló que tiene datos que le dan por encima de los 150 escaños, pero sí hizo esta reflexión en voz alta, informa Marcos Palicio: "Si no unimos el voto, habrá miles de votos que no consigan un escaño y nosotros por esos miles de votos perderemos un escaño, un escaño en esta provincia, en otra, en otra... son 20 escaños y 20 escaños son lo que necesitan para gobernar en solitario", exclamó ante los seguidores que le escuchaban en el paseo del Bombé.

Investidura gratis

Si Feijóo alcanzara los 170 diputados (la mayoría absoluta son 176), en la cúpula del PP consideran que Vox no podría exigirle la entrada en el Gobierno y que Abascal tendría que facilitarle la investidura sin ponerle trabas. Hasta ahora, públicamente, Feijóo ha situado en 160 los escaños el límite para intentar gobernar en solitario, en un Ejecutivo monocolor.

Los buenos augurios del PP y los "aires de cambio de ciclo" que ven en la calle, advierten un barón y varios parlamentarios consultados, pueden llevar a Feijóo a confiarse y que no mida sus palabras. "El riesgo esta útima semana de campaña es muy grande, porque cada vez más personas deciden su voto en el último momento y, cuando te sientes tan poderoso, como ahora se puede sentir Feijóo por lo bien que le está yendo la campaña, puede pasarse de frenada", afirma uno. En esos casos, aconseja, es necesario tener "muy claros en la cabeza" los "dos o tres mensajes que tiene que decir en el mitin y ya está, sin meterse en ningún charco".