El líder del PP andaluz remata una agenda de máxima intensidad este viernes en Granada y Málaga. Juan Manuel Moreno (Barcelona, 1970) lleva más de 13 meses de una campaña electoral interminable. Arrancó con las andaluzas del pasado junio y espera terminar el domingo, aunque el horizonte de un bloqueo político en España es una preocupación que sobrevuela la entrevista. Son unas elecciones inciertas y anómalas, asume el presidente andaluz, por el calor (considera un “disparate colosal” la fecha elegida) y por el importante número de escaños que bailan. "Tenemos ahora mismo 12 o 13 escaños que están en juego, depende de un porcentaje mínimo, depende de la participación y de que un número importante de indecisos caigan de un lado o de otro", admite durante la conversación este jueves en Sevilla.

No ha ocultado que está agotado. Le hemos visto más de candidato que de presidente de la Junta.¿Está interfiriendo en la labor del Gobierno andaluz?

No, la verdad es que no. La acción del Gobierno no puede parar. Son dos agendas distintas, pero si es verdad que agota físicamente tres procesos electorales en un año.

¿Está sobre la mesa la posibilidad de un bloqueo político en España?

Supondría un retraso de decenas de miles de millones de euros en inversión, una parálisis administrativa en el conjunto del Estado; significaría que desde el domingo hasta diciembre o enero estemos en un impás y eso sería trágico para nuestra economía y desde el punto de vista social. El voto útil es más importante que nunca. Todo el que quiera cambio y todo el que quiera estabilidad política e institucional con un gobierno sereno, sin influencia de populismos, tiene que concentrar su voto en Alberto Núñez Feijóo.

¿Y un gobierno de Feijóo con Santiago Abascal de vicepresidente sería bueno?

Eso se va a evitar. Estoy convencido. Hay encuestas que dan la posibilidad clarísima de que el PP saque más que toda la izquierda. Hay que intentar gobernar en solitario. La idea que tiene Feijóo es gobernar en solitario y vamos a pelear todo por un gobierno en solitario.

Usted lo consiguió, pero ninguna encuesta apunta ahora mismo a eso en España.

A mí me hacían esa misma pregunta muchas veces: ‘¿Va a hacer vicepresidenta a esa señora?’ [Se refiere a Macarena Olona, sin nombrarla].Y lo conseguí. Tenemos ahora mismo 12 o 13 escaños que están en juego, depende de un porcentaje mínimo, depende de la participación y de que un número importante de indecisos caiga de un lado o de otro.

¿Su imagen de moderación se vería dañada si el PP pacta con Vox? ¿Le preocupan los acuerdos ya alcanzados en Baleares, la Comunidad Valenciana o Extremadura?

Hay madurez democrática suficiente en España para diferenciar lo que ocurre en uno u otro territorio. Andalucía es un territorio que ha esquivado a Vox. Busco la centralidad. No tenemos ningún complejo para hablar de cambio climático. No tenemos ningún problema, todo lo contrario, en declarar como una prioridad la lucha sin cuartel contra la violencia machista, no tenemos problema en cumplir con la agenda 2030.

Ha llegado a decir que el PSOE no es un partido constitucional, ¿de verdad piensa eso?

El sanchismo tiene comportamientos que no respetan ni refuerzan los consensos constitucionales. El PSOE es el PSOE y Sánchez es Sánchez.

¿Y Vox es un partido constitucional?

Acata la Constitución. Otra cosa es que quieran utilizar los mecanismos de la Constitución para cambiarla. Yo lo veo inviable porque hace falta una amplia mayoría.

Vox defiende muchos postulados fuera de la Constitución, proponen suprimir el Estado de las Autonomías, rompen consensos básicos.

Ellos no hablan de suprimir sino de cambiar las competencias. Llevamos 45 años escuchando eso a los nacionalistas. Yo no estoy de acuerdo. Hasta ahora no he visto un comportamiento inconstitucional en Vox.

Santiago Abascal pronosticó que un Gobierno de PP y Vox va a disparar la tensión en Cataluña. ¿Comparte esa valoración?

Estamos en campaña y lo que hace el líder de Vox es tensionar a su electorado desde la confrontación. De ahí a la realidad va un trecho. En Cataluña lo que tenemos que trabajar es la convivencia. Hay una mayoría de catalanes que quieren estar dentro de un proyecto común y compartido. Muchos con su fuerte personalidad catalana. Ningún problema, para eso tenemos un país descentralizado. Lo que tenemos que buscar son fórmulas de convivencia en Cataluña, no de confrontación, de entendimiento con el resto de España. La sociedad catalana ha aprendido del enorme precio que ha tenido la aventura de dirigentes políticos que fueron enormemente irresponsables. La Constitución es el marco de referencia y Feijóo ya ha adelantado que habrá un marco de diálogo estable y franco.

La ley de Doñana se aprobará en septiembre. Usted va de la mano de Vox, un partido negacionista del cambio climático, y en contra de la comunidad científica.

En contra de una parte de la comunidad científica. 700 hectáreas no pueden poner en jaque 122.000 hectáreas del parque natural. Este problema no lo he creado, me lo he encontrado y he tratado de buscar una solución que proteja el parque, porque limita la extracción de agua subterránea y da salidas a través del trasvase Tinto-Odiel-Piedras. Esto no será a granel, sino uno a uno el caso de cada agricultor. Han hecho barbaridades durante décadas y ahora me vienen a reclamar a mi. ¿No le resulta curioso que después de 40 años el PP tenga mayoría absoluta en la Diputación de Huelva? La sostenibilidad ambiental tiene que estar acompañada de sostenibilidad social y económica. No puede haber rechazo en la sociedad.

Habrá cumplido su compromiso electoral con los onubenses pero otros muchos andaluces se habrán sentido traicionados por quien defendió una “revolución verde” para Andalucía.

Yo no he cambiado un ápice de mi sensibilidad medioambiental. No se protege el medio ambiente desde la radicalidad. Hay que hacerlo con sensatez, sin rechazo social.

Feijóo insiste en proponer que el PSOE dé paso a la lista más votada. Con esa premisa, usted no hubiera sido presidente de Andalucía en 2018. ¿Esto funciona unas veces sí y otras no?

Unas veces sí y unas veces no, no. Cambiemos las reglas. Sánchez va a construir una mayoría sin lugar a dudas si puede, aunque haya perdido las elecciones, y nadie se lo va a impedir. Lo que está diciendo Feijóo es ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Si a usted lo que le preocupa es Vox aquí tiene un documento, quien gane las elecciones, apoyemos su investidura. Si no quiere depender de Bildu y compañía, de los radicales independentistas, firmemos un acuerdo. Es una oferta muy sensata pero Sánchez se siente perdedor.

Andalucía está amenazada por una dura sequía que puede ocasionar un frenazo económico importante, ¿qué puede pasar en nuestro PIB porque la lluvia parece que no va a llegar?

Andalucía se enfrenta probablemente al mayor reto de los últimos 35 o 40 años en términos económicos y sociales. Si no llueve el año que viene vamos a perder siete puntos en nuestro PIB, prácticamente va a ser un impacto similar al del covid. Es una pérdida de 145.000 empleos en zonas del interior, donde queremos fijar la población, donde las economías son más vulnerables. Estamos hablando de una ruina, de una tragedia para Andalucía. Si no se hacen obras de emergencia, Andalucía será condenada a la recesión.