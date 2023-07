La portavoz de Vox en el Parlamento Balear, Idoia Ribas, lanzó un mensaje contundente contra el Partido Popular por la estrategia que ha llevado a cabo durante las elecciones generales del 23 de julio. De esta forma, los ultraderechistas, que tienen un acuerdo programático con el Gobierno de Marga Prohens, recalcaron que Vox "es el único socio natural" de los populares.

En este sentido, Ribas criticó al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "La campaña de demonización que ha hecho contra Vox no le ha funcionado. Feijóo tiene que entender que nosotros somos el único socio natural que tiene para formar un gobierno", defendió la portavoz de Vox en el Parlament. Asimismo, detalló que la posición de Vox en las instituciones es fundamental para conformar un nuevo gobierno. "Nuestro partido no va a desaparecer, sin Vox el Partido Popular no va a poder formar una mayoría. Esperemos que para las próximas veces Feijóo entienda que su adversario no somos nosotros, sino Pedro Sánchez".

En cuanto a los resultados electorales cosechados por su formación el 23-J, Ribas se mostró satisfecha a pesar de dejar de ser la tercera fuerza en las islas. "No era la fecha más apropiada, en plena campaña estival y con mucha gente de vacaciones. Aún así, hay muchos españoles que siguen apostando por nosotros, en Baleares hemos bajado tan sólo un 1,5%, es decir, 1.200 votos menos. A nivel nacional seguimos siendo la tercera fuerza política".

De igual modo, la portavoz se negó a hacer autocrítica y siguió la misma estrategia que su líder, Santiago Abascal, apuntando a los medios de comunicación como los responsables de la caída de Vox. "La autocrítica se la dejamos a los medios de comunicación y a los partidos políticos que han demonizado a nuestra formación política. Todos los medios de izquierdas han hecho una campaña agresiva contra Vox, incluso aquellos que cuentan con una línea editorial más alineada con el Partido Popular".

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, explicó que los resultados electorales del pasado domingo responden al rechazo de los ciudadanos a los pactos de PP y Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos. "La ciudadanía ha dicho que no a los acuerdos con la extrema derecha y a los pactos donde no figura el término de violencia machista. La gente ha reaccionado contra el miedo y se ha alzado contra los pactos del odio y la exclusión".

Negueruela también hizo referencia a la campaña electoral y el debate que Alberto Núñez Feijóo llevó a cabo en Televisión Española. "Hemos visto unas elecciones donde la mentira se ha castigado, no se puede mentir a la gente". Por otro lado, el portavoz de los populares, Sebastià Sagreras, defendió que el Partido Popular es el único ganador de estos comicios. «El PP es el partido que más diputados ha obtenido, con mayoría absoluta en el Senado. Es demasiado pronto para anunciar que los números no dan, pero es al Partido Popular a quien corresponde iniciar la ronda de contactos para construir una mayoría».

Més, resultado histórico

Uno de los grandes triunfadores de la jornada electoral fue Sumar Més, que consiguió el primer diputado soberanista de Baleares. "Por primera vez en la historia habrá un partido soberanista en el Congreso, es un logro histórico. Hemos roto con 40 años en beneficio de la ciudadanía, con un diputado que condicionará las políticas del Estado en beneficio de Balears", aseguró Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca.

En cuanto a los pactos entre bloques, Apesteguia determinó que "el gobierno de la derecha es imposible, el de la izquierda es complicado. El resultado de las elecciones ha sido bueno pero la mayoría política que antes bastaba ahora se debe ampliar. El PSOE tiene que entender quiénes son los posibles socios, y aquí entra Junts". El portavoz de Més también defendió la necesidad de llegar a acuerdos. "La ciudadanía no perdonará una convocatoria extraordinaria de elecciones", concluyó.