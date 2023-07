Se produjo en la Junta Directiva del PP de este lunes, el máximo órgano del partido entre congresos, y en plena resaca del 23J. El cierre de filas con Alberto Núñez Feijóo fue absoluto. En el PP nadie duda de su liderazgo y todos los barones autonómicos y dirigentes consultados por este diario dan un paso más: “Debe quedarse” al frente del PP y “como jefe de la oposición” si Pedro Sánchez consigue gobernar con el apoyo de los independentistas. La decepción de las elecciones generales no ha abierto un debate interno más allá de los importantes errores estratégicos y la excesiva confianza en la demoscopia que tanto alejó los resultados de las expectativas.

Los motivos para querer amarrar a Feijóo son varios. En el escenario de repetición electoral, si Sánchez no ata un pacto con los independentistas catalanes, no hay debate posible. “Feijóo tendría otra oportunidad”, zanjan. Pero, ante la otra posibilidad, que haya de nuevo un Gobierno de izquierdas, en el partido vuelven a reiterar que Feijóo no debe marcharse. “Su sitio estará entonces en el Congreso, como líder de la oposición a la espera de la evolución de los acontecimientos”. Es decir, nadie cuenta con que el dirigente gallego abandone en el corto plazo.

Primero, coinciden distintas fuentes, por la inestabilidad que tendría la nueva coalición de PSOE y Sumar. “Las legislaturas son cada vez más cortas. Y, ésta en concreto, puede nacer casi finiquitada”, aseguran. La dependencia del candidato socialista será todavía mayor de EH Bildu y ERC. Si el voto exterior (se conocerá el viernes) obliga a tener el sí de Junts, el partido de Carles Puigdemont, las cosas se complicarán todavía más. “Si estos años han sido inestables, no hemos visto nada con lo que viene. Sánchez no tendrá geometría variable. Necesitará cada día el sí de todos ellos en cada ley, en cada convalidación”, reflexiona un veterano del PP. "Podría lograr la investidura, pero al día siguiente vuelve a estar sin apoyos suficientes", concluyen en la cúpula nacional, recordando que Junts, hasta ahora, ha votado en contra de casi todas las iniciativas del Gobierno.

Fue Isabel Díaz Ayuso la que en la junta directiva avanzó que Sánchez “tendría que gestionar su propia herencia”. Y otros dirigentes en el partido añaden: una situación económica difícil, “con los recortes que impondrá Europa”, una vuelta a las políticas más austeras tras la relajación de la pandemia y la guerra en Ucrania, la retirada de ayudas y unos Presupuestos “que no serán nada cómodos”, alertan voces económicas del PP. En este contexto, la sensación generalizada dentro del partido es que “podría haber elecciones de nuevo en cualquier momento”.

Cuando Feijóo dio el paso a la política nacional para ponerse al frente del partido, ningún cargo de peso dudaba de que llegaba a Madrid “con una sola bala”. La de las generales de este 2023. Ganó, que era su gran objetivo, pero es casi imposible que gobierne. Y por eso surgen las dudas sobre qué tiene en mente el dirigente gallego. Feijóo hasta el momento solo ha dicho que si no ganaba las elecciones “no merecía seguir al frente del PP”, igual que ofreció su abstención a Sánchez si el PSOE era primera fuerza. Nada de eso se ha cumplido.

El hecho de que tenga 61 años también metía presión sobre que su oportunidad era la de esta legislatura. Y ningún dirigente pierde de vista esta circunstancia, pero insisten: “Hemos ganado las elecciones. El escenario no es que Feijóo se vaya. Es intentar gobernar y, si no se puede, ejercer la oposición hasta ver qué sucede”.

Hay dirigentes que añaden: si la legislatura, algo que ven improbable, tiene previsión de ser estable, entonces, se podría abrir del debate sobre el futuro liderazgo o la candidatura del PP para dentro de cuatro años. “Y eso hay que hacerlo de forma ordenada y capitaneado por él si decide marcharse”, zanjan dos dirigentes de peso. Tampoco tendría sentido impulsar a nuevos líderes, como Juan Manuel Moreno o Isabel Díaz Ayuso, que no están en el Congreso y que tienen por delante una cómoda legislatura como presidentes en sus comunidades. Es decir: todo pasa por que Feijóo se quede, al menos, un tiempo relevante.

¿Investidura fallida?

En la dirección nacional no aclaran si Feijóo intentará presentarse a una investidura aunque no tenga números suficientes. En la ronda de contactos que hará Felipe VI, una vez queden constituidas las Cortes Generales el 17 de agosto, el jefe del Estado sondeará a los distintos grupos políticos. El PP cuenta con que Sánchez no tendrá amarrados todos los votos. Y aquí empieza el debate: si el líder del PP debe decirle al Rey que quiere intentarlo.

Como ya publicó este diario, los barones son partidarios de que Feijóo vaya a una investidura aunque sea fallida. El dirigente gallego sigue insistiendo en que intentará sumar apoyos hasta el final, a pesar del portazo del PNV. Con Vox (que aún no ha confirmado su apoyo) suma en este momento 169. UPN y Coalición Canaria podrían aportar otros dos hasta los 171. Faltan cinco y podrían ser cuatro si el PP consigue otro escaño por Madrid del voto en el extranjero.

También FAES, el 'think tank' que dirige José María Aznar, fue muy claro este martes en su posicionamiento. "El PP no está llamado al mero resistencialismo. Es la primera fuerza política, con diferencia respecto al PSOE, y puede ofrecer a los españoles una propuesta que Núñez Feijóo tendrá la oportunidad de detallar, con ambición, en el proceso de investidura. Y si los españoles son llamados de nuevo a las urnas en los próximos meses, el Partido Popular estará preparado".