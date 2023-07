El resultado de las urnas ha dejado un Congreso y un Senado con caras nuevas, pero también ausencias. Políticos que lo han sido todo en estos años pasados y que por su posición en las listas ya se esperaba que quedaran fuera, personas que buscaban reengancharse a la actualidad nacional después de un tiempo en latitudes regionales y diputados que han tenido que decir adios porque los resultados no les han acompañado o porque en sus partidos decidieron que no tocaba repetir.

No volveremos a ver en el Congreso las caras de Inés Arrimadas o Edmundo Bal porque Ciudadanos decidió no presentarse, tampoco a nadie de la CUP que se ha quedado sin representación o la de Tomás Guitarte, único diputado de Teruel Existe que puso sobre la agenda política de la cámara y de la opinión pública las necesidades de la España Vaciada. Guitarte iba de dos en esta ocasión (Diego Loras era el cabeza de lista y tampoco ha logrado entrar), pero tiene garantizado un escaño en las Cortes de Aragón, donde su formación aspira a condicionar las políticas del popular Jorge Azcón una vez sea investido presidente de Aragón. La nueva aventura política de Macarena Olona no ha tenido éxito y tampoco volverá al Congreso como pretendía la exdiputada de Vox.

Partido Popular

En la bancada del PP ya no estarán Elvira Rodríguez, ex ministra de Medio Ambiente, expresidenta de la CNMV, ex presidenta de la Asamblea de Madrid, exsenadora, exdiputada y varias cosas más. Rodríguez formaba parte del equipo de Pablo Casado y de haber podido hubiese seguido dedicándose a la vida pública superados sus 60 años, pero el partido la colocó en una posición de la lista sin aspiraciones a ocupar escaño. Tampoco ha entrado Edurne Uriarte, periodista y catedrática de Ciencia Política a quien Pablo Casado fichó y situó en su grupo parlamentario, o Antonio González Terol, ex de la dirección anterior de Génova a quien Isabel Díaz Ayuso rescató como candidato a Alcorcón el 28M. Quien de momento ha quedado también fuera es Carlos García Adanero, uno de los dos tránsfugas de UPN con los que el PP intentó tumbar la reforma laboral del Gobierno en la pasada legislatura pero que el error de Alberto Casero dejó sin efecto. Sin embargo, el escaño que parece bailar en Madrid y determinará el voto CERA (de residentes en el extranjero podría abrirle la puerta del Congreso.

Quienes sí estarán junto a Alberto Núñez Feijóo entre los asientos azules del Congreso serán Manolo Cobo, ex número dos de Alberto Ruiz Gallardón durante sus años de gobierno en Madrid y en los últimos tiempos habitual de las tertulias televisivas, Elías Bendodo o Borja Sémper, que nunca hasta ahora han pisado la cámara como diputados.

Vox

Acompañando a Santiago Abascal, que ha pasado de 52 escaños a 33, no volverá a estar Carla Toscano, que protagonizó un duro rifi-rafe con Irene Montero el pasado invierno. Durante un pleno en el que se debatían, entre otras cosas, los Presupuestos Generales del Estado, Toscanó calificó a la ministra de Igualdad como “libertadora de violadores” y la acusó de ocupar el cargo por “tener el único mérito académico de haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. Sin embargo, la ya exdiputada seguirá teniendo voz pública en el Ayuntamiento de Madrid, donde el pasado mes de mayo fue elegida concejal como número dos de Javier Ortega Smith.

En la formación ultra tampoco estará Juan Luis Steegmann, quien fuera portavoz de sanidad del partido en el Congreso y tuvo todo el protagonismo del partido durante la pandemia. Se ha quedado fuera por ir como número 6 por Madrid (Vox ha pasado de 7 a 5 en esta circunscripción). Tampoco ha entrado por Madrid Rocío Aguirre, hermana de Esperanza Aguirre que acompañaba a Abascal en su lista de la capital.

PSOE

En el PSOE las ausencias no son tan llamativas. No volverá a la moqueta de la Carrera de San Jerónimo la ex militar Zaida Cantera, diputada desde que Pedro Sánchez la fichó en 2016. Tampoco ha logrado representación el secretario de Juventudes Socialistas, Víctor Camino, que iba de número 6 por Valencia, donde el PSOE ha logrado 5 asientos. Sin embargo, en la bancada socialista se verán esta nueva legislatura algunas caras conocidas como la del alcalde de Valladolid Óscar Puente, la ex presidenta de Baleares Francina Armengol (otros exbarones socialistas han dado el salto al Senado, como Javier Lambán o Ximo Puig como senador territorial), la exdirectora de la Guardia Civil Mercedes González o Antonio Hernando, portavoz del grupo socialista y figura clave en la primera era Sánchez. Cuando el presidenta recuperó los mandos del partido en las primarias se deshizo de él, pero hace más de un año le recuperó para trabajar en Moncloa.

Sumar

En la recomposición de la izquierda en torno a Yolanda Díaz ya quedaron fuera de toda aspiración figuras importantes de Podemos como Irene Montero, Pablo Echenique, Rafa Mayoral o la secretaria de Estado de Igualdad en funciones Ángela Rodríguez Pam. La pugna sobre la inclusión o no de Montero en las listas fue notable y pública, solo Ione Belarra fue incluida finalmente en el equipo que acompaña Díaz por Madrid, o Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Podemos, que ha logrado mantenerse por Barcelona. En el número 8 por Madrid iba Isa Serra, coportavoz de Podemos y con pocas posibilidades de salir elegida, como así ha ocurrido.

Alberto Rodríguez era el candidato de Sumar por Santa Cruz de Tenerife. Tuvo que dejar su escaño como diputado de Podemos por petición de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en aplicación de la sentencia dictada contra él por el Tribunal Supremo por un delito de atentado contra la autoridad. Creó después en Canarias su propio partido, Proyecto Drago, pero no ha logrado su escaño.