La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cerrado la puerta del todo a la posibilidad de que su partido dialogue con Carles Puigdemont sobre la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. La número dos de los populares ha tenido que aclarar el asunto porque el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, abrió esa puerta el sábado. "Nosotros tenemos una forma de entender la política que pasa siempre por el respeto institucional y el marco constitucional. Por lo tanto, nuestro planteamiento de la estabilidad parlamentaria, de la moderación y la gobernabilidad no está precisamente en esas líneas sino en todas las contrarias….", ha lanzado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP.

Las palabras de Rollán, el sábado, originaron una pequeña revuelta en el PP catalán cuyo presidente, Alejandro Fernández, ha salido esta mañana a rechazar de plano. En una entrevista en Catalunya Ràdio ha descartado “categóricamente” que su partido negocie con el ‘expresident’ residente en Bélgica, una negativa que ha hecho extensiva a Junts.

A su juicio, las palabras de Rollán han sido “malinterpretadas” porque “el mismo Puigdemont se sitúa fuera de los términos” en los que el PP defiende que se puede negociar. Tampoco se ha mordido la lengua Fernández a la hora de criticar que Pedro Sánchez respondió a la carta de Feijóo este domingo “como si fuera un ‘teenager en Twitter” en la que el líder de los populares lo invitaba a reunirse esta semana para negociar que el PSOE facilite su investidura.

Por muy difícil que sea recabar los apoyos necesarios, el dirigente catalán ha defendido que Feijóo debe explorarlo tras ser el candidato más votado para que al menos “nadie pueda acusarlo de no haberlo intentado”. En esa línea, Gamarra ha dicho que el líder del PP va a seguir proponiendo al PSOE y al resto de fuerzas políticas constitucionalistas llegar a algún tipo de acuerdo para gobernar España. Si Feijóo no alcanza su objetivo y no es el próximo jefe del Ejecutivo, ha continuado, el país entrará en una etapa de inestabilidad política por su "ingobernabilidad" o acabará repitiendo las elecciones generales dentro de unos meses.

Gamarra ha censurado que Pedro Sánchez no quiera reunirse con Feijóo, tal como le pidió este por carta este domingo por la mañana. "Es el primer presidente del Gobierno que pierde las elecciones que se niega a reconocer el resultado y reunirse con el ganador cuando le convoca a ello", se ha quejado. La secretaria general ha apuntado que el dirigente socialista no habría actuado así se le hubiera contactado cualquier otro partido de los que necesita para ser investido (EH Bildu, ERC o Junts, entre otros).