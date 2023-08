El PSOE no quiere dar por perdido el escaño que le arrebató el PP en Madrid el pasado viernes tras el recuento del voto CERA, el correspondiente a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero. Los socialistas han registrado este martes un recuerso ante la Junta Electoral Central para que se resiven los más de 30.000 votos nulos que hubo el 23-J. Según señalan en su petición, solo necesitarían 1.341 papeletas a su favor para recuperar el asiento que perdieron hace tres días, lo que tendría una gran "trascendencia" en la aritmética parlamentaria.

En un escrito de más de 20 páginas, el PSOE recurre la decisión de la Junta Electoral de Madrid de no revisar el voto nulo. Los socialistas alegan que el estrecho margen que les separa de lograr de nuevo un escaño "es lo que acredita la trascendencia y posible incidencia de la revisión de todo el voto nulo en urna, que pudiera dar lugar a la variación de la asignación" de diputados.

En concreto, los socialistas remarcan que solo necesitarían 1.341 votos de los 30.241 declarados nulos, lo que supon un 4,43%. Además, apuntan que la Junta Electoral de Madrid sí revisó cerca de un centenar de votos nulos, de los cuales 32 acabaron siendo validos para el PSOE y 24 para el PP. Tomando como referencia estos datos, explican que aplicando una regla de tres al resto de papeletas nulas "podría arrojarse una diferencia positiva para el PSOE de 2.411 votos, casi más de 1000 de los necesarios". "Así, esta parte solicita una revisión, razonada, y, aunque consciente de su dificultad, posible, pues no estamos ante porcentajes descabellados o imposibles, sino a escasamente algo más de 4 votos cada 100, como los necesarios para afectar al resultado electoral", resume el PSOE.

La Junta Electoral Central no tiene previsto reunirse hasta el próximo jueves, cuando, previsiblemente, se pronunciarán sobre esta cuestión.

La nueva aritmética

El escaño número 16 que consiguió el PP y que ha ido a manos del exdiputado tránsfuga de UPN, Carlos García Adanero, que se presentó por las listas populares este 23-J, dificulta la investidura de Sánchez e implica un cambio en los planes del líder socialista para mantenerse en Moncloa. Con esta nueva artimética, el bloque de la derecha (PP, Vox, Coalición Canaria y UPN) alcanza los 172 diputados, uno más de los que tiene el bloque progresista (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG) tras la pérdida de este escaño. Aunque estos cálculos siguen dejando a Alberto Núñez Feijóo sin posibilidades de ser investido, sí ponen en un aprieto a Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones necesitaría el 'sí' de Junts o sumar a Coalición Canaria a la abstención de los posconvergentes para ser investido presidente.

Por el momento, Coalición Canaria ya ha abierto la puerta a negociar con el PSOE si llega el caso en el que su voto sea indispensable para la gobernabilidad del país. "No hay nada prefigurado", afirmó este lunes la diputada electa de esta formación, Cristina Valido, en una entrevista en la Cadena Ser antes de remarcar que si su voto es decisivo se podrían sentar a hablar con Sánchez y con Feijóo, aunque siembre bajo la premisa de que "sería una relación bilateral con Canarias encima de la mesa". En este sentido, recalcó que se debería tratar en esas conversaciones los "problemas" del archipiélago, "las leyes que no se cumplen, y los derechos recogidos en el Estatuto que no se cumplen".