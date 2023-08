Coalición Canaria (CC) sigue a la espera de que cualquiera de los dos posibles candidatos a la investidura tras las elecciones del 23J pongan en marcha el proceso de negociación e impulsen ya los contactos formales necesarios para intentar lograr el apoyo de la única diputada de la formación, Cristina Valido, pero que se ha convertido en imprescindible para deshacer el empate entre los dos bloques de izquierda y nacionalista, por un lado, y derecha de PP, Vox y UPN, por otro.

Valido pisó este miércoles por primera vez el Congreso, donde presentó la documentación necesaria para lograr la acreditación como diputada, y aprovechó para lanzar un mensaje tanto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero sobre todo al del PSOE, Pedro Sánchez, como candidato con más posibilidades de tener los números para lograr la investidura, para que “se mueven ya” y se pongan ya a buscar los apoyos necesarios. Los nacionalistas canarios se suman así a los previsibles socios de Sánchez, PNV y ERC, en una estrategia de exigencia de inicio de negociaciones.

Valido, cuyo voto para la investidura de Sánchez e impedir la repetición de elecciones es imprescindible solo en el caso de que Junts se abstenga, insistió ante un numeroso y expectante grupo de medios de comunicación en que CC no va a firmar ningún acuerdo de legislatura con ninguno de los candidatos posibles porque en ambos casos sus respectivos gobiernos estarán participados por formaciones “de extrema derecha o de extrema izquierda”, Vox en el caso de Feijóo y Sumar en el caso de Sánchez. Dejando fuera el acuerdo de legislatura, "si de nosotros depende desbloquear la situación para evitar nuevas elecciones, en ese caso negociaremos con quien se vaya a presentar a la investidura", recalcó. Pero aclaró que para ellos "esa figura aún no tiene nombre y tampoco hay una negociación abierta" que les permita inclinarse a un lado o a otro.

"Muevan ficha"

La diputada tinerfeña considera que la pelota está ahora en el tejado de los posibles candidatos para que inicien el proceso y se vaya despejando el camino con vistas al periodo de consultas del Rey con los grupos parlamentarios tras la constitución de las Cortes el próximo día 17. “A nosotros ya no nos toca decir nada más, toca a otros mover ficha, toca a otros hablar y tener prisa”, urgió Valido a populares y socialistas. “Puedo ser decisiva o puedo no serlo, pero es que no hemos iniciado ninguna negociación con ninguna de las dos partes”, resaltó la diputada nacionalista. “Vamos a esperar, vamos a ser prudente y ver si hay novedades para avanzar”, remarcó.

Valido mantuvo en sus primeras declaraciones en el Congreso esa equidistancia en la que está instalada CC respecto a los dos posibles candidatos en ciernes, aunque es consciente de que solo Sánchez tiene opciones de montar esa mayoría necesaria para lograr la investidura y formar gobierno. En todo caso, no aclaró este miércoles qué haría si se diera el caso de que Feijóo, tras la ronda de contactos con el Rey, reclamara intentar la investidura como partido ganador de las elecciones y el monarca le diera vía libre porque Sánchez todavía no hubiera cerrado aún los acuerdos necesarios para conseguir la suya.

Posición neutra

Pese a que en un primer momento la exdiputada nacional de CC Ana Oramas aseguró que su partido no participaría en lo que llamó una “investidura fantasma” porque Feijóo claramente no cuenta con los apoyos necesarios, la formación nacionalista mantiene formalmente una posición de neutralidad y espera a que cada candidato aclare qué piensa hacer. “No podemos estar contestando a las posibles sumas y a las posibles alternativas. Hasta que alguno de los partidos se plantee una negociación seria con nosotros, no podemos valorar los escenarios que se puedan ir dando”, se limitó a señalar este miércoles la nueva diputada de CC.

Por otra parte, Valido insistió en que la reforma de la financiación autonómica y el mejor tratamiento de Canarias en ella será una de las cuestiones que planteará a cualquiera de los candidatos a la investidura. No quiso entrar en polémica ante el hecho de que ERC exigido al PSOE un pacto de financiación bilateral entre el Estado y Cataluña sobre la posibilidad de que ese acuerdo perjudique a las otras comunidades del régimen común, y se limitó a señalar que van a “exigir a cualquiera de los dos partidos la actualización del sistema y de la financiación de Canarias”. “Si se abre para otros se tiene que abrir para Canarias también, si otros son importantes por el peso de sus votos, el nuestro puede ser importante también y tendrá un importante precio como el que pongan los demás”, recalcó.

Grupos parlamentarios

Una de las cosas que Valido reprochó a PP y PSOE es que tampoco la hayan contactado para negociar la composición de la Mesa del Congreso y la presidencia de la cámara, y lo comentó como ejemplo de hasta qué punto los interesados en la investidura no están activos para despejar el escenario político y parlamentario surgido del 23J. Sí se sabe, sin embargo, que los dos grandes partidos están maniobrando para tener mayoría en el órgano de gobierno del Congreso, que se constituirá el día 17, así como para hacerse con la presidencia.

En principio, el papel que puede jugar la diputada de CC es el mismo que en el caso de la investidura, que con su voto decida qué bloque se hace con la presidencia y la mayoría de la Mesa. Pero lo que realmente interesa a Valido es conocer las condiciones en que quedaría el grupo Mixto en el que ella se integraría. Se da la circunstancia de que ERC y Junts no cumplen las condiciones para formar grupo propio e inicialmente quedarán encuadrados en el Mixto.

Necesitarán, por tanto, de una autorización de la Mesa para poder optar a que con sus respectivos siete diputados puedan formar grupo propio mediante el préstamo de diputados de otros grupos, previsiblemente el PSOE, algo que dan por hecho que no lograrían si la derecha controla el órgano de gobierno de la cámara. A CC le interesa una Mesa dominada por el PSOE y sus socios para facilitar una interpretación flexible del reglamento y permitir la formación de grupos y evitar así una posible masificación del grupo Mixto.

Se da la circunstancia de que muchos de los partidos que integraron esa agrupación parlamentaria en la anterior legislatura no consiguieron escaño en las elecciones del 23 de julio, como han sido los casos de CUP, PRC, Foro Asturias y Teruel Existe, lo que en principio la dejaría en esta nueva etapa únicamente con tres escaños, el de Valido por parte de CC, y el de los representantes de BNG y UPN. De esta forma, el trabajo parlamentario de la nueva diputada nacionalista tendría mucha mayor presencia y visibilidad porque contaría con más tiempo en los debates y mayor cupo en el número de iniciativas o preguntas al Gobierno, así como una considerable mayor financiación.