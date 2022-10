Nos encontramos en la era donde la humanidad ha experimentado el mayor desarrollo tecnológico. En 66 años pasamos de aprender a volar a conquistar la Luna, 69 desde que Zuse inventó el primer ordenador hasta que Jobs lanzó el iPhone. En términos históricos, estos períodos de tiempo son insignificantes, pero para nuestra sociedad ha significado un cambio de paradigma. Nuevas tecnologías y aplicaciones para las empresas aparecen día a día y el mercado necesita de profesionales que entiendan este lenguaje digital para continuar siendo competitivos. Es una carrera tecnológica donde los perfiles digitales se han convertido en piezas esenciales del engranaje de una empresa.

En la actualidad, hablar de economía digital va más allá de las clásicas áreas profesionales más técnicas, conocidas como perfiles STEM. Concretamente se nutre de una amplia variedad de perfiles que ocupan una posición, tanto en áreas comerciales o de administración de empresas, como de marketing, diseño, formación o logística, entre otras.

Estudio de Eurofirms Group sobre los perfiles IT en el mercado laboral

En este contexto, Eurofirms Group ha realizado un completo estudio, en el que se analizan las tendencias actuales y la evolución del talento IT dentro del marco de la nueva economía digital. Bajo el título, ‘Las tendencias en la nueva economía digital-oportunidades y retos del sector’, Raúl Sánchez, Country Leader de Eurofirms Group Spain, presentó en primicia la pasada semana los resultados de dicho trabajo. Esta presentación se llevó a cabo dentro del 20 Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo.

A través de 1.200 encuestas, así como entrevistas y testimonios de especialistas y entidades del sector, Eurofirms desgrana, en su estudio presentado en Asturias, la creciente presencia de los entornos digitales en el mundo laboral, la cual se ejemplifica con el siguiente dato: el 83,3% de los participantes en dicho estudio afirma tener algún tipo de experiencia laboral en la nueva economía digital o sector tecnológico.

Juventud del perfil IT

En cuanto a la experiencia laboral de los perfiles IT, solo un 32,4% de los encuestados con experiencia tiene más de 10 años de trayectoria laboral en el sector. También se observa que un 22,4% de los profesionales cuentan con una corta etapa laboral de máximo 3 años. Estos datos evidencian la juventud de la nueva economía digital y la alta valoración de los profesionales senior en el sector.

Como los profesionales IT se han ido incorporando de forma reciente en las empresas de sectores diversos, tener experiencia asegura ostentar un cargo de responsabilidad. Los datos del estudio de Eurofirms Group explican que casi un 70% de los profesionales con experiencia ocupan posiciones directivas y/o con personal a cargo.

Si tenemos en cuenta que un 45% de los encuestados tiene una experiencia en el sector de 5 años como máximo y que alrededor de un 64% ha trabajado entre 2 y 7 empresas en una posición vinculada con la tecnología, observamos la alta rotación laboral que experimenta este tipo de profesionales dentro del ámbito IT. Este alto grado de rotación no se debe únicamente a factores nacionales, sino que las grandes multinacionales de la esfera mundial están en constante búsqueda de nuevo talento para llevar a cabo sus múltiples proyectos. Estos hechos provocan que países como España vean complicado retener los profesionales IT en las empresas nacionales, ya que compiten directamente con los gigantes tecnológicos.

Sectores con mayor número de profesionales IT

Los ámbitos empresariales relacionados con el comercio electrónico, la tecnología o las telecomunicaciones, el comercio, los servicios, los medios de comunicación e Internet se reafirman como los sectores con mayor volumen de candidatos con experiencia.

Mientras que los sectores de la salud e industria farmacéutica, agricultura, productos químicos, materias primas y el metalúrgico ocupan los primeros lugares en menor nivel de digitalización.

Salarios de los profesionales IT en España

Se habla mucho de que IT es un sector con elevadas inversiones, en el que los salarios crecen de forma exponencial y donde las empresas libran una guerra abierta por el talento. Los resultados de las encuestas del estudio en el que se centra esta noticia muestran el siguiente escenario. El 32,3% de los profesionales con experiencia afirman tener un salario de entre 20.000€ y 30.000€ anuales, el 19,8% está entre 30.000€ y 40.000€ y un 21% por encima de los 40.000€. Por otra parte, un 24% dice tener un salario inferior a los 20.000€.

Previsiones de futuro para los perfiles STEM

En este contexto, proponemos analizar si la presencia de los trabajadores de una profesión o sector económico responde a causas de preferencia, elección o, por el contrario, de casualidad o necesidad económica. Este es un punto crítico para conocer la tendencia que experimentará el sector.

Solo un 33,1% de los profesionales han llegado al sector a través de una titulación reglada o universitaria. Esto demuestra que el sistema educativo no puede responder a la demanda de un sector que evoluciona rápidamente, ya sea por volumen de estudiantes como por áreas de conocimiento y especialización. Dato que también refuerza el informe “Radiografía de las vacantes en el sector tecnológico” de DigitalES, Asociación Española para la Digitalización.

Aunque el sector goza de buena empleabilidad, el descenso de la cifra de matriculaciones en STEM preocupa a los expertos. Para las nuevas generaciones, el esfuerzo para estudiar estas carreras no se compensa después con un salario acorde, según Francisco Michavila, catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid.

Pero, por otra parte, los profesionales buscan otras opciones de formación más allá de las oficiales que satisfagan sus necesidades de adquirir los conocimientos actualizados. Estos nuevos formatos educativos se adaptan a las preferencias de estas nuevas generaciones. De aquí que un 16,4% de los profesionales encuestados hayan optado por el autoaprendizaje como vía de entrada al sector.

El upskilling digital enfocado a preparar a los profesionales de una empresa para adquirir y desarrollar nuevas posiciones adaptadas al contexto IT es otra vía de captación de talento en el sector. Según los datos del estudio, las franjas de edad situadas en los extremos, de 18-24 y de 55-65 años, son las que más han experimentado la formación relacionada con la transformación digital de su empresa.

La implementación de formación interna aporta dos grandes beneficios para las compañías. Por un lado, posibilita la tecnificación de la plantilla para abordar nuevos retos y, por el otro, aumenta el reconocimiento de la compañía hacia los candidatos debido a sus posibilidades de formación y desarrollo internos.