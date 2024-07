Cronoshare busca autónomos del sector de las mascotas y animales de compañía

Cada vez más dueños de mascotas se hacen llamar así mismos “madres o padres perrunos o gatunos”. Seguro que se lo has escuchado decir a alguien. Y es que el “pet parent” ya es una realidad.

Casi el 50 % de la población española tiene una mascota. La consultora de investigación e inteligencia de mercados, Hamilton Global Intelligence, conjuntamente con la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector de Animal de Compañía (AEDPAC) realizó un estudio que mostró que el 74 % de las personas encuestadas incluye a sus mascotas en las fotografías familiares. Será por eso que 8 de cada 10 personas considera a su mascota un miembro más de la familia. Además, un 26 % del total de encuestados afirma que siente amor incondicional por su mascota.

2447137467 / Suttersotck

El sector de las mascotas en auge

El sector de los animales de compañía engloba de manera general desde veterinarias, adiestradores, paseadores, cuidadores, alimentación, etología, peluquerías hasta residencias.

En 2023, los datos de facturación alcanzaron los 5.770 millones de euros y, en ese año, el 43 % de la población tenía mascota, por lo que todavía hay margen de crecimiento.

De hecho, en Cronoshare, la plataforma líder en España que pone en contacto profesionales de diversos sectores con usuarios que buscan soluciones para su hogar, servicios de belleza o bienestar, o precisamente para el cuidado de sus mascotas, entre otros, ha visto un crecimiento claro en las peticiones de los usuarios. Leticia Vallarelli, del equipo de marketing en Cronoshare, afirma que solo durante el año pasado los clientes realizaron alrededor de 30.549 solicitudes para encontrar profesionales, como adiestradores de perros, veterinarias, residencias caninas y felinas, peluquerías caninas y felinas, cuidadores de gatos o paseadores de perros, principalmente.

Según Leticia, lo que más se solicita en Cronoshare es el adiestramiento de perros, seguido de residencias o cuidadores para mascotas. Somos conscientes de que parte del bienestar de nuestras mascotas comienza con un buen entrenamiento o adiestramiento porque, con ello, no solo la mascota tiene una mejor calidad de vida, sino que la propia familia y el entorno también la tiene. Por supuesto, aparte de una alimentación adecuada y las revisiones periódicas en las veterinarias, los clientes también se están preocupando de la higiene y bienestar de sus “hijos peludos” con la contratación de peluquerías caninas o felinas. Porque son uno más de la familia.

Los precios de los servicios más relevantes pueden variar desde los 12 € y 20 € por día el cuidado de mascotas, entre 25 € y 50 € la sesión de un adiestramiento canino o alrededor de 30 € un servicio de peluquería canina.

¿Cómo puede ayudar Cronoshare a los profesionales del cuidado de mascotas?

Adiestradores de perros / Sutterstock

Muchos profesionales autónomos acuden a la plataforma como vía de captación de clientes, especialmente aquellos emprendedores que están comenzando y que no cuentan con una amplia cartera de clientes. Además, necesitan centrarse en ofrecer la máxima calidad a sus clientes, pero quizás no tienen los suficientes recursos para destinarlos a tener una web propia y a toda la parte de marketing de captación.

Los adiestradores, paseadores, cuidadores o residencias caninas pueden darse de alta en la plataforma de manera gratuita. Tienen su espacio propio para completar su perfil profesional en el que pueden compartir imágenes profesionales, detallar sus servicios, experiencia, acreditarse y acumular valoraciones de clientes, e incluso optar a ser profesional top, un estatus especial que se le otorga a los profesionales que cumplen diversas características o requisitos. Algunas de las acreditaciones más destacadas son la Asociación nacional de adiestradores caninos (ANACP), la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Terapias Manuales y Físicas (AEVEFI), la Federación Española de Protección Animal (FEPA) o para los veterinarios, la colegiación profesional en los respectivos Colegios Profesionales de las comunidades autónomas, entre otras.

Gracias a formar parte de Cronoshare, los profesionales pueden acceder a un gran número de solicitudes de propietarios de mascotas cercanos su zona. Para desbloquear los datos de contacto con el fin de negociar y llevar a cabo el servicio, los profesionales hacen uso de la moneda virtual prepago llamada “cronos”. Si el profesional no llega a realizar el trabajo, puede recuperar parte del saldo invertido en cada contacto a su cuenta de esta plataforma bajo la Garantía Cronoshare.

Además de este tipo de herramientas beneficiosas para sus negocios, los expertos en el cuidado y bienestar de mascotas tienen la oportunidad de acudir a ferias o congresos relacionados para conocer de primera mano las últimas novedades del sector.

Iberzoo+Propet es una feria internacional para el profesional del animal de compañía, que se da en IFEMA MADRID. El próximo año, se celebrará entre el 26 y 28 de febrero. Otra de las ferias importantes en nuestro país es Mascoting, la feria de mascotas en Barcelona que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de octubre de este año.

Además, también podemos encontrar un congreso sobre la veterinaria y dermatología, organizado por la European Society of Veterinary Dermatology (ESVD), el European College of Veterinary Dermatology (ECVD) y por la International Society of Veterinary Dermatopathology (ISVD), que tendrá lugar en Bilbao, entre el 11 y 13 de septiembre de 2025.

Ha sido una de las novedades más importantes para el sector. Desde su aplicación en septiembre de 2023, se destaca:

-Los siguientes animales no son considerados como mascotas de compañía y, por tanto, su tenencia está prohibida: roedores, arañas, serpientes, iguanas, lagartos, camaleones, tortugas, aves, cerdos vietnamitas o erizos, por ejemplo.

-La venta de animales en tienda está permitida a excepción de la venta de perros, gatos y hurones que solo podrán ser comercializados por criadores registrados. La venta por internet no está permitida.

-Con respecto a la adopción, además de poder realizar el proceso en las distintas protectoras, para aliviar la carga de estas, la ley habilita la posibilidad de realizar la adopción en tiendas especializadas en cuidado animal. Para ello, es posible realizar acuerdos entre comercios y entidades protectoras para acoger de manera temporal animales en sus tiendas con el objetivo de facilitar la adopción por parte de particulares. Y siempre debe haber un contrato de adopción.

-Ahora, las personas titulares o responsables de perros (tanto las personas que ya tuvieran un perro antes de la entrada en vigor de La ley como los nuevos propietarios) deberán haber realizado previamente un curso de formación acreditado para la tenencia de perros. Este curso es gratuito y el contenido del mismo viene definido por Reglamento. Además, una vez completado, su validez será indefinida.

-Actualmente, es obligatorio contratar un seguro de Responsabilidad Civil para perros, independientemente de su raza.

-La Ley prohíbe dejar solo al animal de compañía más de 24 horas en el caso de los perros y más de 3 días o 72 horas en el caso de los gatos. Es obligatorio mantener al animal en condiciones óptimas de higiene, salud, alimentación, hidratación o espacio, y que reciba las oportunas revisiones periódicas en el veterinario.

-Por último, destacar que la Ley busca asegurar los derechos de los animales, por lo que impone sanciones por maltrato animal.

Tendencias en el cuidado de las mascotas y la conciliación familiar

Ya hay empresas en España que están implantando medidas pioneras teniendo en mente que las mascotas son un miembro más de la familia y que requiere un periodo de adaptación al nuevo hogar tras su compra o adopción. Por ejemplo, Barkyn es la primera empresa en nuestro país que ofrece un permiso retribuido de una semana a sus empleados que compren o adopten una nueva mascota en su hogar. También ofrece permisos para ir al veterinario o tener unos días libres tras el fallecimiento de una mascota.