Esperanza Moraña, encargada en el Hospital do Barbanza, recibe el Premio Especial a la Operadora de Limpieza en los Premios Nacionales de la Limpieza

Esperanza Moraña García, encargada del servicio de limpieza del Hospital do Barbanza, ha sido reconocida con el Premio Especial a la Operadora de Limpieza en la XVI edición de los Premios Nacionales de la Limpieza, en una gala celebrada en Madrid.

¿Buscas trabajo? Encuentra aquí Ofertas de empleo Nortempo

Trabajadora de Nortex, la compañía de outsourcing de Grupo Nortempo, Esperanza recibe este galardón como reconocimiento a una trayectoria profesional de más de 27 años, marcada por la dedicación, la responsabilidad y la calidad humana.

Vinculada durante casi toda su carrera profesional al Hospital do Barbanza, participó desde los inicios en la limpieza de obra del centro, asumiendo con los años nuevas responsabilidades hasta convertirse en encargada general del servicio. Su compromiso con la excelencia, la gestión de equipos y la mejora continua la han convertido en un referente dentro de la organización.

El director general de Nortex, Alfonso Carballeda, que acompañó a Esperanza durante la gala, destacó que “desde el primer momento vimos en ella su capacidad de liderazgo, trabajo en equipo e implicación con la calidad del servicio. Todo ello, además, compaginado con una situación personal compleja que nunca le impidió dar lo mejor de sí misma, demostrando una gran fortaleza y compromiso tanto con su equipo como con los pacientes del hospital”.

Los Premios Nacionales de la Limpieza, organizados por la revista Limpiezas, reconocen cada año la excelencia y las buenas prácticas en el sector. En esta edición, el Premio Extraordinario del Jurado recayó en Miguel Burdeos, empresario proveedor de Mercadona y presidente de ADELMA, fallecido durante la DANA, así como en los equipos de voluntarios que colaboraron en las labores de limpieza en las zonas afectadas de Valencia.

Sobre Nortex

Nortex, unidad de outsourcing de Grupo Nortempo dirigida por Alfonso Carballeda, está especializada en la externalización de procesos auxiliares para mejorar la productividad y eficiencia de las empresas. Su modelo de trabajo se basa en la flexibilidad, la optimización de procesos y la gestión integral de los recursos humanos, ofreciendo soluciones que aportan valor y eficiencia operativa.

Con la tecnología como motor de mejora continua, Nortex es especialista en soluciones para los sectores alimentario, industrial, logístico, turístico, de limpieza y atención e información.