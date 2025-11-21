Grupo Nortempo activa la búsqueda de más de 500 profesionales en toda España para la campaña del Black Friday

Grupo Nortempo, compañía gallega de referencia en la gestión integral de Recursos Humanos, ha lanzado un proceso de selección para incorporar a más de 500 profesionales con motivo de la campaña de Black Friday y Cyber Monday, fechas que marcan el inicio de la actividad navideña.

Con el Black Friday (28 de noviembre) y el Cyber Monday (01 de diciembre) a la vuelta de la esquina, el Grupo busca perfiles en toda España para sectores estratégicos en este periodo: retail, logística y transporte, call center, grandes superficies y alimentación, especialmente aquellos con orientación al cliente.

Los perfiles más demandados incluyen dependientes/as, mozos/as de almacén, repartidores/as, teleoperadores/as y responsables de promociones en centros comerciales y cadenas de distribución. Además, se registra un aumento de la demanda en el sector del congelado, que requiere operarios/as para la campaña del langostino.

Todas las vacantes están disponibles en el portal de empleo del Grupo, NortEmpleo, donde los candidatos pueden registrar su CV y postularse a las ofertas que mejor encajen con su perfil.

Según destaca Débora Sousa, coordinadora de Operación de Trabajo Temporal de Grupo Nortempo, “el Black Friday es una de las fechas clave de nuestro mercado laboral, con un notable incremento de contrataciones motivado por el aumento del consumo. Esto genera oportunidades en todo el país, especialmente en sectores estratégicos de la campaña navideña como retail, logística, transporte, alimentación y atención al cliente”.

En logística, se buscan profesionales que permitan absorber el incremento de la actividad, sobre todo por el auge de las compras online. Entre las posiciones más habituales se encuentran mozos/as de almacén, operarios/as de carretilla y empaquetadores/as.

Ofertas de enpleo en Black Friday / Gorodenkoff Productions OU

En call center, se requieren perfiles para televenta, atención al cliente, campañas de marketing y promociones.

El sector retail también refuerza sus equipos con dependientes/as, valorando especialmente la versatilidad, la adaptación y el manejo de idiomas.

En alimentación, además de los perfiles vinculados a la campaña del langostino, se buscan operarios/as polivalentes con experiencia en manipulación de alimentos, preparación de pedidos y elaboración de cestas.

Entre las competencias más valoradas para esta campaña destacan la orientación al cliente, la disponibilidad inmediata, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y los conocimientos digitales, impulsados por el crecimiento del comercio electrónico.

Grupo Nortempo: 35 años liderando el sector

Con 35 años de trayectoria acompañando a organizaciones en la gestión de Recursos Humanos, Grupo Nortempo ofrece un portfolio integral de soluciones que abarca trabajo temporal, selección, formación, consultoría, outsourcing y Centro Especial de Empleo.

La compañía cuenta con 500 personas empleadas y más de 50 centros de trabajo en España, Portugal, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Su presencia internacional y su amplio equipo profesional le permiten acompañar a las empresas en su camino hacia la eficiencia, competitividad y productividad en la gestión de RR.HH.