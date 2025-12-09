Eurofirms prevé un crecimiento del 20% de contratos para cubrir la campaña de Navidad

La campaña de Navidad es uno de los periodos de mayor dinamismo para el mercado laboral español. En este 2025, según previsiones de Eurofirms People first, primera multinacional española de gestión de talento, se prevé un crecimiento del 20 % de contratos en la actividad de los sectores vinculados con estas fechas, como hostelería, alimentación, comercio, transporte, logística y retail.

El aumento del consumo, la movilidad, el turismo y las celebraciones corporativas impulsan la demanda de trabajadores para cubrir picos de actividad muy concentrados en pocas semanas. En este contexto, perfiles como equipos de limpieza, peones de industria, personal de transporte, camareros y vendedores resultan esenciales para garantizar la continuidad operativa.

En palabras de Eloi Tarrés, líder de Market Intelligence de Eurofirms Group, “La campaña de Navidad refleja algo fundamental para Eurofirms: que las personas siguen siendo el motor real de la actividad social y económica. Nuestra cultura People first nos lleva a trabajar para que cada oportunidad laboral contribuya al bienestar, la inclusión y el desarrollo profesional de las personas”.

Hostelería, limpieza y comercio lideran la actividad

Crecimiento sectorial / Eurofirms

Según Eurofirms, hostelería y comercio concentrarán más del 10 % de los contratos previstos. La hostelería volverá a destacar por la demanda de talento en cocina, sala y personal de apoyo, impulsada por celebraciones corporativas y turismo urbano. En 2025, se espera que los servicios de limpieza continúen con la línea ascendente de 2024, cuando experimentaron un crecimiento superior al 7 %, impulsados por el turismo y la actividad comercial.

Por su parte, el transporte y la logística continúan combinándose con la hostelería, que es la que alberga más contratos del trimestre, con ciclos de distribución que exigen planificación y refuerzo de peones, carretilleros y personal de almacén. En este contexto, los perfiles esenciales que sostendrán la campaña navideña serán camareros, peones de industria manufacturera, vendedores en tiendas y almacenes, personal de limpieza y peones del transporte y descargadores.

Más allá de los sectores clásicos, la campaña navideña también impulsa actividades vinculadas a la producción de contenidos. Por ello, Eurofirms estima que las Navidades se sumarán a la tendencia prevista del Black Friday para generar juntos un impulso en el sector de unos 27.000 contratos.

Madrid y Barcelona concentrarán más de una cuarta parte del empleo navideño

Dinámica territorial empleo Navidad 2025 / Eurofirms

Las grandes áreas metropolitanas mantendrán su liderazgo durante la campaña. Siguiendo la tendencia de 2024 se prevé que entre Madrid y Barcelona reúnan más del 25 % del total de contratos registrados en los tres sectores que conforman la actividad económica navideña 2025. Además, Valencia, Sevilla, Las Palmas y Málaga serán las siguientes ciudades que más contrataciones registren siguiendo la misma tendencia de 2024.

Estas regiones destacan por su infraestructura logística, el dinamismo del turismo, el peso del comercio y la capacidad para generar empleo temporal en periodos de alta demanda.

Oportunidad para la inclusión

La campaña volverá a abrir oportunidades para la inclusión laboral. En diciembre de 2024, el 2,14 % de los profesionales administrativos contratados eran personas con discapacidad, una cifra que Eurofirms espera seguir incrementando gracias al apoyo de Fundación Eurofirms, que trabaja en la identificación de perfiles, el acompañamiento y la adecuación de puestos a sus necesidades.

Sobre Eurofirms People First

