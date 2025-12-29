Eurofirms Foundation cierra 2025 con más de 1.700 incorporaciones laborales, 66 programas y una campaña internacional que desafía los prejuicios

Eurofirms Foundation concluye 2025 consolidando su compromiso con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. A lo largo del año, la entidad ha facilitado la incorporación de más de 1.700 personas en el mercado laboral. Este esfuerzo se ha complementado con la colaboración activa de compañías que han participado en 264 proyectos de voluntariado, formación y sensibilización, orientados a promover entornos laborales diversos y seguros.

Además, la Fundación ha impulsado un total de 66 programas, que han permitido atender a más de 1.530 personas y formar a cerca de 500 en competencias clave para su desarrollo profesional. Estos datos reflejan el impacto real de la formación como herramienta para la inclusión.

Eventos comprometidos con la inclusión

2025 también ha estado marcado por encuentros que han generado conversaciones y acciones. Entre ellos, destaca La Bravíssima, cuya segunda edición reunió a más de 250 lideres empresariales y figuras reconocidas como Marc Gasol, Ona Carbonell y Luz Casal. Los fondos recaudados de esta acción se destinaron a la Tech Academy, un programa de formación a personas con discapacidad en desarrollo web y ciberseguridad que alcanza un índice de inserción laboral del 75%.

Otros espacios como Cafés por la Inclusión han fomentado el intercambio de buenas prácticas entre empresas como Iberdrola y GLS Spain, impulsando estrategias efectivas de diversidad, equidad e inclusión. Asimismo, la jornada de Líderes por la Inclusión, celebrada en Madrid con el patrocinio de Huawei, abrió el debate sobre la salud mental en el trabajo, un reto urgente en el que participaron personas directivas y expertas de compañías como SEAT, Huawei, IESE, De’longhi, Generali y Acciona.

A estas iniciativas se suma la cuarta edición de Diálogos por la Inclusión, patrocinada por Iberdrola. El encuentro puso el foco en los sesgos y prejuicios que aún persisten en el acceso al empleo, destacando que el 88% de las personas con discapacidad prefiere no comunicar su condición por miedo a ser discriminadas y que tienen casi un 60% menos de probabilidades de ser llamadas a una entrevista.

Campaña 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Eurofirms Foundation ha presentado una nueva edición de su Campaña 3 de diciembre, bajo el lema #TalentIsEverywhere. La iniciativa invita a reflexionar sobre cómo entendemos el talento y a poner el foco en los prejuicios que todavía influyen en los procesos de selección y en la vida laboral. El contexto sigue siendo desafiante: en posiciones cualificadas, las personas con discapacidad ingresan 4.000 euros menos al año que las personas sin discapacidad en la misma posición, según datos del INE.

La campaña ha logrado una difusión internacional en más de 60 medios de España, Portugal y Chile, con presencia en cabeceras y canales de referencia como RTVE, 3CAT, Movistar+, La Vanguardia y Rádio e Televisão de Portugal. También con visibilidad en transporte público de ciudades como Barcelona, Lisboa y Santiago de Chile, y con la participación de más de 100 empresas, que han amplificado el mensaje a través de sus canales internos y redes sociales

Con estos resultados, Eurofirms Foundation reafirma su propósito de seguir generando impacto en 2026, trabajando de la mano de empresas, instituciones y personas para que la inclusión sea una realidad en todos los ámbitos.

