Asturias suma nuevas ofertas de empleo en telecomunicaciones e ingeniería industrial

El mercado laboral asturiano continúa generando oportunidades en perfiles muy distintos, desde atención al cliente y ventas hasta ingeniería especializada. En las últimas horas, varias empresas han activado procesos de selección en Oviedo y Mieres para reforzar equipos vinculados tanto al sector tecnológico como al industrial.

Orange busca agentes telefónicos para atención al cliente en Oviedo

Una de las ofertas más destacadas llega de la mano de Adecco y Orange, que han abierto un proceso de selección con 50 vacantes para trabajar como agentes telefónicos de atención al cliente y fidelización en Oviedo.

El puesto está orientado a personas con habilidades comunicativas y capacidad para conectar con clientes en el ámbito de las telecomunicaciones. Los trabajadores seleccionados se encargarán de recibir y realizar llamadas relacionadas con servicios de Orange, resolviendo consultas y ofreciendo propuestas adaptadas a cada usuario.

La compañía destaca el entorno laboral, con equipos dinámicos, supervisión constante y espacios de trabajo modernos. Además, antes de incorporarse al puesto, los candidatos recibirán una formación presencial de tres semanas para familiarizarse con herramientas, procedimientos y servicios.

La oferta contempla jornada completa y un salario aproximado de entre 9 y 10 euros brutos por hora. Se valorará experiencia previa en atención al cliente y perfiles resolutivos con interés por el entorno digital.

Inscripción y detalles completos en la Oferta de agente telefónico para atención al cliente y fidelización en Oviedo.

Empresa industrial busca ingeniero eléctrico para incorporarse en Mieres

El segundo proceso de selección está dirigido a perfiles técnicos especializados. Una empresa ubicada cerca de Mieres busca incorporar un/a ingeniero/a eléctrico/a con experiencia en diseño y puesta en marcha de maquinaria industrial.

La posición ofrece contrato indefinido y la posibilidad de formar parte de un equipo centrado en el desarrollo de soluciones industriales y mejora continua de procesos. Entre las funciones se encuentra la elaboración de esquemas eléctricos, configuración de equipos de control y soporte técnico tanto interno como para clientes.

El puesto también incluye colaboración con distintos departamentos y participación en proyectos adaptados a las necesidades de cada cliente. La empresa valora especialmente perfiles con conocimientos en programación de PLCs, variadores de frecuencia y herramientas de diseño eléctrico.

Además, se tendrán en cuenta conocimientos en programación con C# o Python, experiencia con software como EPLAN o SAP y capacidad para desenvolverse en entornos internacionales. Para optar al puesto se exige formación universitaria relacionada con ingeniería eléctrica o electrónica y un nivel de inglés B2.

Consulta todos los requisitos y envía tu candidatura en la Oferta de ingeniero/a eléctrico/a en Mieres.

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Estas ofertas reflejan la diversidad del mercado laboral en Asturias, donde conviven oportunidades en sectores orientados al cliente con perfiles técnicos altamente especializados ligados a la industria y la automatización.