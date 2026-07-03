Cronoshare avisa: encontrar un fontanero en Asturias cada vez es más caro

La falta de relevo generacional, el envejecimiento del parque de viviendas y el aumento de las reformas hacen que cada vez resulte más complicado contratar un fontanero en Asturias, especialmente en ciudades como Oviedo y Gijón.

Encontrar un fontanero disponible en un plazo corto se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos particulares y comunidades de vecinos en Asturias. Lo que hace unos años era una gestión relativamente sencilla, hoy puede traducirse en varios días de espera, especialmente cuando se trata de averías urgentes que afectan al suministro de agua o al funcionamiento de instalaciones esenciales del hogar.

La situación es especialmente visible en los principales núcleos urbanos del Principado, como Oviedo y Gijón , donde la elevada concentración de viviendas, el envejecimiento de numerosos edificios y el incremento de las reformas residenciales han impulsado la demanda de profesionales especializados en fontanería. A ello se suma una realidad que afecta a buena parte de España: cada vez hay menos jóvenes que optan por formarse en oficios tradicionales, mientras una parte importante de los profesionales actuales se aproxima a la jubilación.

Más viviendas antiguas, más necesidad de mantenimiento

Asturias cuenta con uno de los parques inmobiliarios más envejecidos del país. En ciudades como Oviedo y Gijón abundan edificios construidos hace varias décadas que requieren un mantenimiento constante de sus instalaciones hidráulicas.

Las tuberías deterioradas, las fugas, la sustitución de bajantes, la renovación de baños o la instalación de sistemas de ahorro de agua forman parte de las intervenciones más habituales. Muchas de estas actuaciones no pueden posponerse durante mucho tiempo, por lo que la rapidez para localizar un profesional cualificado resulta determinante.

Además, la apuesta por mejorar la eficiencia energética de los edificios también está impulsando numerosas reformas que incluyen la renovación completa de las instalaciones de fontanería, aumentando todavía más la carga de trabajo del sector.

La escasez de profesionales aumenta los tiempos de espera

Empresas del sector coinciden en que uno de los principales problemas es la dificultad para incorporar nuevos trabajadores cualificados. La formación profesional relacionada con instalaciones y mantenimiento sigue ofreciendo elevadas tasas de empleabilidad, pero el número de nuevos profesionales no compensa las jubilaciones que se producirán durante los próximos años.

Como consecuencia, muchos fontaneros mantienen agendas prácticamente completas durante semanas, priorizando las actuaciones de urgencia frente a trabajos de mantenimiento o pequeñas reformas.

Según Carlos, cofundador de Cronoshare, plataforma que pone en contacto profesionales con clientes, “en los meses de mayor actividad, especialmente durante primavera y verano, la demanda aumenta todavía más debido al incremento de rehabilitaciones, reformas integrales y puesta a punto de segundas residencias”.

Oviedo y Gijón concentran buena parte de las solicitudes

Las dos mayores ciudades asturianas reúnen buena parte de la actividad económica y residencial de la comunidad autónoma.

En Oviedo, las comunidades de propietarios requieren con frecuencia trabajos relacionados con la sustitución de tuberías comunitarias, reparación de fugas o mantenimiento de edificios construidos hace varias décadas.

Por su parte, en Gijón, además del mantenimiento habitual de viviendas, existe una elevada demanda derivada de reformas en pisos antiguos, locales comerciales y establecimientos hosteleros que necesitan adaptar periódicamente sus instalaciones.

Esta combinación provoca que localizar un profesional disponible con rapidez resulte cada vez más complicado, especialmente cuando se trata de trabajos que requieren una intervención inmediata.

La digitalización facilita encontrar profesionales

Aunque la escasez de mano de obra continúa siendo un desafío, Internet ha cambiado la forma en que los usuarios encuentran especialistas.

Actualmente, numerosos particulares recurren a plataformas especializadas como Cronoshare para solicitar presupuestos, comparar valoraciones de otros clientes y contactar directamente con profesionales de su zona. Este proceso reduce considerablemente el tiempo necesario para localizar empresas disponibles y permite obtener varias propuestas antes de tomar una decisión.

La posibilidad de consultar opiniones verificadas, comparar precios orientativos y revisar trabajos anteriores aporta además una mayor transparencia al proceso de contratación.

Un oficio con un elevado nivel de empleabilidad

Mientras muchos sectores afrontan incertidumbre laboral, la fontanería continúa ofreciendo excelentes perspectivas de empleo.

La creciente necesidad de rehabilitar viviendas, mejorar la eficiencia energética de los edificios y modernizar instalaciones hidráulicas garantiza una demanda estable durante todo el año. A ello se suma el mantenimiento preventivo que requieren comunidades de propietarios, empresas, hoteles, industrias y edificios públicos.

Diversas ofertas de empleo publicadas actualmente muestran que las empresas continúan buscando fontaneros, instaladores y técnicos de mantenimiento tanto con experiencia como perfiles que quieran formarse en el oficio.

Una profesión que evoluciona con nuevas tecnologías

El trabajo del fontanero actual va mucho más allá de reparar una fuga o sustituir un grifo.

La incorporación de sistemas inteligentes de control del consumo de agua, equipos de aerotermia, instalaciones de climatización eficiente y soluciones para el ahorro energético exige una actualización continua de conocimientos técnicos.

Por este motivo, cada vez resulta más importante la formación especializada y la adaptación a nuevas herramientas digitales para el diagnóstico de averías y la planificación de instalaciones.

Una demanda que seguirá creciendo

Todo apunta a que la necesidad de profesionales cualificados continuará aumentando en Asturias durante los próximos años. El envejecimiento del parque de viviendas, las inversiones en rehabilitación energética y la falta de relevo generacional seguirán impulsando la actividad del sector.

Para los ciudadanos, esto significa que conviene planificar con antelación aquellas reformas que no sean urgentes y contar con profesionales especializados para garantizar la seguridad y durabilidad de las instalaciones.

Para quienes buscan una salida laboral estable, la fontanería representa una de las profesiones técnicas con mejores perspectivas de empleo en la actualidad, ofreciendo oportunidades tanto para trabajadores por cuenta ajena como para quienes deciden emprender con su propia empresa de servicios.

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En un contexto donde encontrar determinados perfiles resulta cada vez más complicado, Asturias refleja una tendencia que ya se observa en buena parte del país: los oficios especializados vuelven a situarse entre las profesiones más demandadas, convirtiéndose en un elemento esencial para mantener en funcionamiento viviendas, negocios e infraestructuras.