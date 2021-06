La semana arranca con interesantes y variadas ofertas de empleo en Asturias. En concreto, destacan distintos puestos vacantes para camareros/as, a los cuales puedes inscribirte aquí mismo. Consulta todas las oportunidades laborales que hemos seleccionado en este artículo y encuentra ese trabajo que estás buscando y que tanto necesitas.

Administración y Finanzas

FUNDACION ADECCO selecciona:

PERSONAL ADMINISTRATIVO/A Y DE RECURSOS HUMANOS CON DISCAPACIDAD para Siero

- Jornada completa.

Se ofrece contrato de seis meses, a través de agencia, y posibilidad de contrato estable en el tiempo.

Personas con discapacidad: Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PERSONAL ADMINISTRATIVO/A Y DE RECURSOS HUMANOS CON DISCAPACIDAD en Siero.

SERVINFORM / Torrejón selecciona:

ADMINISTRATIVO/A BANCA para Oviedo

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Banca en Oviedo.

Almacén y logística

FASTER selecciona:

MOZOS/AS DE ALMACÉN para Oviedo

-2 vacantes.

-Contrato de duración determinada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de almacén en Oviedo.

Autónomos

ENGEL & VOELKERS selecciona:

CONSULTOR/A INMOBILIARIO/A LLANES

- 2 vacantes.

- Contrato autónomo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor/a Inmobiliario/a Llanes.

PRONTOPRO selecciona:

INSTRUCTOR DE BOXEO para Oviedo

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de boxeo en Oviedo.

EMPRESA DE LIMPIEZA para Oviedo

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de limpieza en Oviedo.

EMPRESA DE LAVADO DE ALFOMBRAS, COLCHONES Y SOFÁS para Oviedo

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de lavado de alfombras, colchones y sofas en Oviedo.

PROFESOR DE TEATRO para Oviedo

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Profesor de teatro en Oviedo.

INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES para Oviedo

- Contrato autónomo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de artes marciales en Oviedo.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO IMAN selecciona:

ACCOUNT MANAGER - PERFIL COMERCIAL para Oviedo

- Jornada completa.

Funciones:

-Trabajo comercial: ofrecer servicios a clientes potenciales.

-Gestión comercial de cartera de clientes, asesoramiento profesional.

-Orientación al cliente; atención personalizada, gestión de necesidades, búsqueda de soluciones, nuevas propuestas...

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Account Manager - Perfil Comercial en Oviedo.

COMERCIAL NATIVO/A para Oviedo

- Jornada completa.

Tus funciones serán las siguientes:

- Hablar, leer y escribir en idioma nativo (alemán, portugués, francés, italiano o polaco) y en castellano.

- Trabajo comercial: ofrecer servicios a clientes potenciales.

- Gestión comercial de cartera de clientes, asesoramiento profesional.

- Orientación al cliente; atención personalizada, gestión de necesidades, búsqueda de soluciones, nuevas propuestas...

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial nativo/a en Oviedo.

COMERCIAL VIAJANTE - ACCESORIOS MASCOTAS para Gijón

- Jornada completa.

¿Qué funciones tendrías que realizar?:

- Visitas comerciales (por toda la zona Norte de España) para presentar y vender los artículos comercializados por la empresa.

- Detectar las necesidades de abastecimiento de las tiendas y establecimientos de la zona indicada.

- Asesoramiento personalizado a los clientes.

-Promover la captación de nuevos clientes.

-Alcanzar los objetivos comerciales cualitativos y cuantitativos.

-Reporte constante al jefe de Ventas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Viajante - Accesorios Mascotas en Gijón.

LEROY MERLIN selecciona:

VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN VENTANAS OVIEDO

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Vendedor/a especialista en Ventanas Oviedo .

Ingeniería

INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL para Gijón

-Contrato de duración determinada.

-Jornada completa.

Importante empresa de Gijón selecciona Ingenieros/as técnico/a con experiencia en programas de Diseño (Autocad, Inventor, etc), conocimientos de programación en C, C++ y manejo de programas basados en UNIX nivel medio.

Se requiere nivel alto de Inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Técnico/a industrial en Gijón.

Otras profesiones y oficios

ADECCO selecciona:

PEÓN/A ELECTRICISTA para Gijón

-Contrato de duración determinada.

-Jornada parcial - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peón/a electricista en Gijón.

Seguridad y vigilancia

EZENTIS selecciona:

TÉCNICO/A INSTALADOR/A - ALARMAS DE SEGURIDAD para Oviedo

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Funciones:

- Instalación de sistemas electrónicos de seguridad siguiendo los requisitos técnicos y procedimientos establecidos por la compañía.

- Verificar el funcionamiento de la instalación para garantizar su correcto funcionamiento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Instalador/a - Alarmas de Seguridad en Oviedo.

Turismo y restauración

CASA LOBATO RESTAURANTE selecciona:

CAMARERA para Ribera de Arriba

- Contrato fijo discontinuo.

- Jornada intensiva - indiferente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarera en Ribera de Arriba.

FASTER selecciona:

CAMAREROS/AS DE BANQUETES para Gijón

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camareros/as de banquetes en Gijón.